Logo डिजाइन कर बनें लखपति... MP सरकार ने शुरू की मेगा प्रतियोगिता, 5 लाख रुपये तक इनाम जीतने का मौका

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने रचनात्मक प्रतिभाओं को बड़ा अवसर देते हुए एक आकर्षक प्रतियोगिता की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 1 अप्रैल 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश में सार्वजनिक बस सेवाओं को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए एक नई राज्य परिवहन व्यवस्था लागू की जा रही है।
इस उद्देश्य से आधुनिक तकनीक से सुसज्जित राज्यस्तरीय होल्डिंग कंपनी “मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL)” का गठन किया गया है। अब इसी उपक्रम के लिए एक प्रभावशाली प्रतीक चिन्ह (Logo) तैयार करने हेतु “लेट्स क्रिएट अ लोगो” नामक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
कौन ले सकता है भाग
इस प्रतियोगिता में देशभर के कला एवं अन्य संकायों के विद्यार्थी, फ्रीलांस डिजाइनर, रचनाकार और प्रोफेशनल एजेंसियां भाग ले सकती हैं। प्रतिभागियों से ऐसा लोगो डिजाइन करने की अपेक्षा की गई है, जो आधुनिक, भरोसेमंद और जनकल्याणकारी परिवहन सेवा की भावना को दर्शाए।
संस्कृत टैगलाइन होगी खास आकर्षण
लोगो के साथ संस्कृत भाषा में एक प्रभावशाली टैगलाइन देना अनिवार्य होगा। उदाहरण के तौर पर LIC का आदर्श वाक्य “योगक्षेमं वहाम्यहम्” दिया गया है, जिसका अर्थ है – 'आपका कल्याण हमारी जिम्मेदारी है' या 'मैं आपके हित और कल्याण का वहन करता हूं।'
इनाम की रकम
प्रतियोगिता में चयनित शीर्ष तीन Logo को आकर्षक नकद पुरस्कार दिए जाएंगे—
प्रथम पुरस्कार : ₹5 लाख
द्वितीय पुरस्कार : ₹2 लाख
तृतीय पुरस्कार : ₹1 लाख
आवेदन की अंतिम तिथि
प्रतियोगिता से जुड़ी नियम-शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और अन्य विस्तृत जानकारी परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.transport.mp.gov.in
पर उपलब्ध है। इच्छुक प्रतिभागी अपनी रचना admin.mpypil@mp.gov.in
पर 30 जनवरी 2026, शाम 5 बजे तक ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं।
प्रतियोगिता की तिथि या नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन भी परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।
