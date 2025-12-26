रेलयात्रा आज से महंगी, भोपाल से मुंबई के लिए अब 17 ₹ लगेंगे अतिरिक्त, जानिए कहां के सफर पर कितनी होगी जेब ढीली

डिजिटल डेस्क, भोपाल। रेल से यात्रा करने वालों के लिए जरूरी खबर है। आज से ट्रेन में सफर करना महंगा हो गया है। लंबी दूरी के सफर के लिए अब आपको प्रति किलोमीटर 2 पैसे के हिसाब से अतिरिक्त किराया देना होगा। रेलवे ने इसकी घोषणा 21 दिसंबर को की थी। बढ़ी हुई दरें आज से लागू हो गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किस श्रेणी में में कितना किराया बढ़ा रेलवे के मुताबिक, अगर आप साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर से ज्यादा सफर करते हैं, तो अब हर किलोमीटर पर 1 पैसा ज्यादा देना होगा.

वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी कैटेगरी में किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है।

एसी क्लास में भी 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस हिसाब से अगर आप 500 किलोमीटर दूरी के लिए टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपको 10 रुपए और 1000 किमी की दूरी के लिए 20 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। रेलवे का मानना है कि यात्री किराये में इस बदलाव से उसे उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी।

कम दूरी की यात्रियों और अप-डाउनर्स को राहत हालांकि राहत की बात यह है कि मंथली सीजन टिकट होल्डर्स (MST) के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी उनकी जेब पर इस किराया बढ़ोतरी का कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं कम दूरी की यात्रा (215 किमी तक) के लिए भी किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। रेलवे का मकसद यही है कि कम और मध्यम आय वाले लोगों पर बोझ न पड़े।



भोपाल के यात्रियों पर यह पड़ेगा असर नए बदलाव के बाद भोपाल से देश के प्रमुख शहरों की यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब अब थोड़ी और ढीली होगी। अब भोपाल से नई दिल्ली जाने पर आपको 14 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, जबकि मुंबई (CSMT) तक यात्रा करने पर किराया करीब 17 रुपये बढ़ेगा।

अन्य स्टेशनों के लिए भी कुछ तरह से बढ़ेगा किराया।