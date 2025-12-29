MP सरकार का अवकाश कैलेंडर जारी, 2026 में 127 दिन बंद रहेंगे शासकीय दफ्तर, जानिए कब-कब रहेंगी छुट्टियां

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसे राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। नए कैलेंडर के मुताबिक साल 2026 में कुल 127 दिन सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

कैलेंडर के अनुसार, वर्ष 2026 में 23 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, जबकि 104 दिन शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश रहेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को 63 ऐच्छिक अवकाश (Optional Holidays) की सूची भी दी गई है, जिनमें से वे साल भर में अपनी सुविधा के अनुसार केवल तीन अवकाश ले सकेंगे।

फाइव-डे वर्किंग सिस्टम रहेगा लागू सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 में भी पहले की तरह 5-डे वर्किंग सिस्टम लागू रहेगा। यानी सप्ताह में पांच दिन कार्यालय खुलेंगे और शनिवार-रविवार अवकाश रहेगा। ड्यूटी आवर बढ़ाने का प्रस्ताव जरूर सामने आया था, लेकिन कर्मचारियों और विभागों में सहमति न बनने के कारण कार्य समय में कोई बदलाव नहीं किया गया।