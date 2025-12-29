Language
    MP सरकार का अवकाश कैलेंडर जारी, 2026 में 127 दिन बंद रहेंगे शासकीय दफ्तर, जानिए कब-कब रहेंगी छुट्टियां

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:23 PM (IST)

    मध्यप्रदेश सरकार ने 2026 के लिए अवकाश कैलेंडर जारी किया है, जिसमें सरकारी कार्यालय कुल 127 दिन बंद रहेंगे। इसमें 23 सार्वजनिक अवकाश और 104 शनिवार-रविव ...और पढ़ें

    सार्वजनिक अवकाश (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसे राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा। नए कैलेंडर के मुताबिक साल 2026 में कुल 127 दिन सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।

    कैलेंडर के अनुसार, वर्ष 2026 में 23 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, जबकि 104 दिन शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश रहेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों को 63 ऐच्छिक अवकाश (Optional Holidays) की सूची भी दी गई है, जिनमें से वे साल भर में अपनी सुविधा के अनुसार केवल तीन अवकाश ले सकेंगे।

    फाइव-डे वर्किंग सिस्टम रहेगा लागू

    सरकारी कर्मचारियों के लिए 2026 में भी पहले की तरह 5-डे वर्किंग सिस्टम लागू रहेगा। यानी सप्ताह में पांच दिन कार्यालय खुलेंगे और शनिवार-रविवार अवकाश रहेगा। ड्यूटी आवर बढ़ाने का प्रस्ताव जरूर सामने आया था, लेकिन कर्मचारियों और विभागों में सहमति न बनने के कारण कार्य समय में कोई बदलाव नहीं किया गया।

    एक सार्वजनिक अवकाश बढ़ा, गणेश चतुर्थी शामिल

    छुट्टियों के लिहाज से 2026 कर्मचारियों के लिए थोड़ी राहत लेकर आया है। वर्ष 2025 की तुलना में इस बार एक सार्वजनिक अवकाश ज्यादा घोषित किया गया है। सरकार ने 14 सितंबर को पड़ने वाली गणेश चतुर्थी को भी सार्वजनिक अवकाश की सूची में शामिल किया है, जिससे कुल सार्वजनिक छुट्टियों की संख्या 23 हो गई है।

    शनिवार-रविवार निगल गए छह छुट्टियां

    हालांकि कुल छुट्टियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। 2026 में छह प्रमुख त्योहार और जयंती शनिवार या रविवार को पड़ रही हैं। चूंकि ये दिन पहले से साप्ताहिक अवकाश होते हैं, इसलिए कर्मचारियों को अलग से अतिरिक्त छुट्टी नहीं मिलेगी। इसका असर लगातार छुट्टियां लेने और लंबी यात्रा की योजनाओं पर पड़ सकता है।