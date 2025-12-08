मप्र सरकार का 'थिंक टैंक' खजुराहो में... 3 साल की मेगा कार्ययोजना पर मंथन, कल होगी कैबिनेट बैठक

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अपने अगले तीन वर्षों के मिशन-रोडमैप पर फोकस मोड में है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य दो दिवसीय प्रवास पर खजुराहो में जुटे हुए हैं, जहां विभागों के कामकाज और भविष्य की कार्ययोजना पर गहन मंथन चल रहा है।

उपलब्धियों का मूल्यांकन, रणनीतियों पर विमर्श गौरतलब है कि 13 दिसंबर को मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर नौ प्रमुख विभागों (जिनमें पीडब्ल्यूडी और पीएचई शामिल हैं) के पिछले दो वर्षों के प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। इससे पहले भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. यादव 10 विभागों की समीक्षा कर चुके हैं। खजुराहो में बाकी विभागों की अलग-अलग बैठकों में न केवल उपलब्धियों का मूल्यांकन होगा, बल्कि अगले तीन सालों की रणनीति भी तय की जाएगी।