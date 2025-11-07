विश्व कप विजेता क्रांति गौड़ का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान, छतरपुर में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व कप विजेता खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सम्मानित किया और उनके पिता को बहाल करने की घोषणा की। छतरपुर में स्टेडियम बनेगा ताकि और प्रतिभाएं आगे आ सकें। 15 नवंबर को जबलपुर में राज्यस्तरीय सम्मान समारोह होगा, जहाँ क्रांति गौड़ को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की बात कही।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की बेटी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता खिलाड़ी क्रांति गौड़ का शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम हाउस में सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्रांति को स्मृति चिन्ह भेंट किया और शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया।
क्रांति जैसी बेटियों पर गर्व
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमें क्रांति जैसी प्रतिभाशाली बेटी पर गर्व है। उन्होंने घोषणा की कि क्रांति के पिता मुन्ना सिंह, जो वर्तमान में निलंबित हैं, उन्हें पुलिस विभाग में बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छतरपुर की धरती से और भी नई-नई "क्रांतियां" उभरें, इसके लिए वहां स्टेडियम का निर्माण भी कराया जाएगा।
यह भी पढ़ें- विश्व कप विजेता खिलाड़ी क्रांति गौड़ को नौकरी देगी सरकार, पिता का निलंबन भी होगा समाप्त, बोले खेल मंत्री सारंग
जबलपुर में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में करेंगे सम्मान
सीएम ने बताया कि आगामी 15 नवंबर को जबलपुर में क्रांति गौड़ का विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसी दिन बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर राज्य स्तर पर बड़ा आयोजन भी होगा। समारोह में मौजूद खिलाड़ियों ने क्रांति से विश्व कप टूर्नामेंट की तैयारी और टीम के अनुभवों को लेकर सवाल पूछे।
यह भी पढ़ें- 'बेटी बोली थी- जीतकर ही लौटूंगी', वर्ल्ड कप जीतकर क्रांति गौड़ ने किया वादा पूरा, पिता हुए भावुक
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है और क्रांति गौड़ जैसी बेटियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।