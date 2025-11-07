विश्व कप विजेता क्रांति गौड़ का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान, छतरपुर में बनेगा क्रिकेट स्टेडियम

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की बेटी और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप विजेता खिलाड़ी क्रांति गौड़ का शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सीएम हाउस में सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्रांति को स्मृति चिन्ह भेंट किया और शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें