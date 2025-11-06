विश्व कप विजेता खिलाड़ी क्रांति गौड़ को मिलेगी सरकारी नौकरी, पिता का निलंबन भी होगा समाप्त, बोले खेल मंत्री सारंग

डिजिटल डेस्क, भोपाल। महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी मप्र के छतरपुर के घुवारा निवासी क्रांति गौड़ को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव एक करोड़ रुपये देने घोषणा पहले ही कर चुके है, अब प्रदेश सरकार उन्हें एक और सौगात देने जा रही है। ओलिंपिक पदक विजेता खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद की तर्ज पर क्रांति गौड़ को जल्द ही कोई शासकीय पद दिया जा सकता है। प्रदेश के खेल व युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नवदुनिया के प्रतिनिधि से बातचीत में यह बात कही।

