Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विश्व कप विजेता खिलाड़ी क्रांति गौड़ को मिलेगी सरकारी नौकरी, पिता का निलंबन भी होगा समाप्त, बोले खेल मंत्री सारंग

    By Lalit Narayan KatariaEdited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:31 PM (IST)

    खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने घोषणा की है कि विश्व कप विजेता खिलाड़ी क्रांति गौड़ को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही उनके पिता का निलंबन भी समाप्त कर दिया जाएगा। मंत्री सारंग ने कहा कि क्रांति गौड़ ने देश का नाम रोशन किया है और सरकार उन्हें हरसंभव सहायता देगी। सरकार खिलाड़ियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image

    क्रिकेटर क्रांति गौड़ एवं खेल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी मप्र के छतरपुर के घुवारा निवासी क्रांति गौड़ को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव एक करोड़ रुपये देने घोषणा पहले ही कर चुके है, अब प्रदेश सरकार उन्हें एक और सौगात देने जा रही है। ओलिंपिक पदक विजेता खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद की तर्ज पर क्रांति गौड़ को जल्द ही कोई शासकीय पद दिया जा सकता है। प्रदेश के खेल व युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नवदुनिया के प्रतिनिधि से बातचीत में यह बात कही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने व उनका बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार निरंतर काम कर रही है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, कपिल परमार जैसे खिलाड़ी भी जिन्होंने वैश्विक फलक पर अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें भी उनकी योग्यता के मुताबिक जल्द ही शासकीय सेवा में लिया जाएगा। इसकी प्रक्रिया चल रही है।

    यह भी पढ़ें- MP News: महिला विश्वकप विजेता क्रिकेटर क्रांति गौड़ को सीएम मोहन ने किया वीडियो कॉल, बोले- आपने क्रांति कर दी

    इसके साथ ही खेल मंत्री ने यह भी बताया कि क्रांति गौड़ के पिता का निलंबन भी जल्द ही समाप्त किया जाएगा। बता दें कि क्रांति के पिता पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल थे, जो वर्ष 2011 से निलंबित चल रहे हैं। इस वजह से उनके परिवार को काफी आर्थिक मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा।

    यह भी पढ़ें- 'बेटी बोली थी- जीतकर ही लौटूंगी', वर्ल्ड कप जीतकर क्रांति गौड़ ने किया वादा पूरा, पिता हुए भावुक

    इसके बावजूद क्रांति ने हार नहीं मानी और अपनी लगन, जोश और जुनून के दम पर महिला क्रिकेट में वह मुकाम हासिल किया, जिससे आज उनका परिवार और नगर ही नहीं, बल्कि पूरा प्रदेश उन पर गौरवान्वित है। क्रांति गौड़ आज रात भोपाल पहुंच रही हैं और संभवत: कल सुबह उनकी मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव से मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री यहां एक विशेष कार्यक्रम में क्रांति को सम्मानित करेंगे।