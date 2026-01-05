MP News: वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता की नौकरी बहाल, 13 साल बाद वापस मिली वर्दी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। विश्व चैंपियन भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य और मध्यप्रदेश की लाड़ली बेटी क्रांति गौड़ के पिता मुन्नासिंह को पुन: नौकरी पर बहाल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दो माह पहले क्रांति के पिता को बहाल करने की घोषणा की थी। उन्होंने अपना वादा निभाया और सोमवार को मुन्ना सिंह को नौकरी पर बहाल कर दिया गया।

गौरतलब है कि महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद आयोजित सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की प्रतिभाशाली क्रिकेटर क्रांति गौड़ से उनके पिता की नौकरी बहाल करने का आश्वासन दिया था। अब उसी घोषणा पर अमल करते हुए नियमों के तहत कार्रवाई पूरी कर ली गई है।