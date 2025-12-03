IAS संतोष वर्मा पर कार्रवाई को लेकर बढ़ा दबाव, सांसद-विधायक से लेकर कर्मचारी संगठन भी एकजुट

Language
    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:41 PM (IST)

    मध्य प्रदेश अजाक्स के अध्यक्ष आईएएस संतोष वर्मा पर कार्रवाई के लिए भाजपा, कांग्रेस और कर्मचारी संगठन एकजुट हैं। भाजपा सांसदों ने केंद्र सरकार से कार्र

    आईएएस संतोष वर्मा (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ (अजाक्स) के अध्यक्ष आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर कार्रवाई के लिए चौतरफा दबाव बन गया है। आमतौर पर अलग-अलग नजर आने वाले भाजपा और कांग्रेस विधायकों के साथ कर्मचारी संगठन भी इस मामले में एकजुट हैं।

    भाजपा के दो सांसद भारत सरकार से संतोष वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई करने और उनकी कथित गलत पदोन्नति की जांच करने की मांग कर चुके हैं। उधर, गुरुवार तक संतोष वर्मा को राज्य शासन के नोटिस का जवाब देना है। उन्हें सात दिन का समय दिया गया था। माना जा रहा है कि इसके बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है।

    मंत्रालय सेवा अधिकारी-कर्मचारी संघ का कहना है कि जवाब आने के बाद विभाग क्या कार्रवाई करता है, इस पर हमारा अगला कदम तय होगा। वहीं, ब्राह्मण संगठनों का कहना है कि यह मामला ठंडा पड़ने वाला नहीं है। यदि संतोष वर्मा के विरुद्ध एफआइआर नहीं होती है तो फिर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अन्य प्रांतों के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी हमारे संपर्क में हैं और प्रदेश में बड़ा कार्यक्रम किया जा सकता है।

    उधर, पांच दिसंबर तक विधानसभा का सत्र है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले में फूंक-फूंककर कदम रख रही है क्योंकि वह नहीं चाहती है कि यह मामला आदिवासी बनाम ब्राह्मण बन जाए। आदिवासी समाज संतोष वर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। मालवांचल में कार्यरत आदिवासी संगठन इंदौर में प्रदर्शन कर चुके हैं।

    केंद्र सरकार पदोन्नति को लेकर कर सकती है पूछताछ

    इस बीच, भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा और आलोक शर्मा ने केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डा. जितेंद्र सिंह से संतोष वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। मिश्रा का कहना है कि संतोष वर्मा की पदोन्नति गलत हुई है। इसकी जांच होनी चाहिए। माना जा रहा है कि भारत सरकार मुख्य सचिव से पदोन्नति को लेकर हुई शिकायत पर पूछताछ कर सकती है।