ब्राह्मण महासभा ने IAS संतोष वर्मा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लोगों को जातियों में बांटने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने मध्यप्रदेश के आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। महासभा के प्रदेश महामंत्री डा. प्रवेश शर्मा दिवाकर व अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मानसरोवर पार्क थाने के प्रभारी अश्विनी कुमार से मिले।

जातियों में बांटने का लगाया आरोप महासभा के सदस्यों ने शिकायत में आरोप लगाया कि आइएएस ने लोगों को जातियों में बांटने का काम किया है। ब्राह्माणों को लेकर दिया गया उनका बयान निंदनीय है। उनके खिलाफ उचित धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। आरोप है आम सभा में आइएएस ने कहा था जब तक ब्राह्मण की बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं होती तब तक देश में आरक्षण खत्म नहीं होगा।