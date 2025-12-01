ब्राह्मण महासभा ने IAS संतोष वर्मा के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, लोगों को जातियों में बांटने का लगाया आरोप
ब्राह्मण महासभा ने आईएएस संतोष वर्मा पर जातियों में बांटने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महासभा का कहना है कि वर्मा के कार्यों से समाज में विभाजन हो रहा है। उन्होंने सरकार से वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने मध्यप्रदेश के आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। महासभा के प्रदेश महामंत्री डा. प्रवेश शर्मा दिवाकर व अध्यक्ष बीडी शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मानसरोवर पार्क थाने के प्रभारी अश्विनी कुमार से मिले।
जातियों में बांटने का लगाया आरोप
महासभा के सदस्यों ने शिकायत में आरोप लगाया कि आइएएस ने लोगों को जातियों में बांटने का काम किया है। ब्राह्माणों को लेकर दिया गया उनका बयान निंदनीय है। उनके खिलाफ उचित धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए। आरोप है आम सभा में आइएएस ने कहा था जब तक ब्राह्मण की बेटी की शादी मेरे बेटे से नहीं होती तब तक देश में आरक्षण खत्म नहीं होगा।
ऐसे अधिकारी को सरकारी नौकरी में नहीं रहना चाहिए। उधर वल्र्ड ब्राह्मण फेडरेशन के महामंत्री पंडित मनौज गौतम ने आइएएस संतोष वर्मा के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। एफआइआर दर्ज करने की मांग की है।
