गुना में डकैती की साजिश नाकाम, 10 बदमाशों को ग्रामीणों ने उल्टे पांव खदेड़ा, एक पकड़ाया

डिजिटल डेस्क, भोपाल। गुना जिले के आरोन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भूपमढ़ी में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात डकैती की एक बड़ी साजिश ग्रामीणों की सतर्कता और एकजुटता से नाकाम हो गई। देर रात करीब दो बजे हथियारों से लैस 11 बदमाश डकैती के इरादे से गांव में घुसे, लेकिन ग्रामीणों की हिम्मत देखकर उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा। इस दौरान एक बदमाश को पकड़ लिया गया।

जानकारी के अनुसार बदमाश महावीर सिंह रघुवंशी के घर में घुसे थे। घर में हलचल होने पर महावीर सिंह की नींद खुल गई। उन्होंने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गांव के इंटरनेट मीडिया ग्रुप में सूचना डाली और कुछ ग्रामीणों को फोन कर मौके पर बुला लिया।

हथियार और औजारों के साथ आए थे बदमाश ग्रामीणों के मुताबिक बदमाश पिस्टल सहित अन्य हथियारों और तिजोरी तोड़ने के औजारों से लैस थे। जैसे-जैसे ग्रामीणों की संख्या बढ़ती गई, बदमाशों में अफरा-तफरी मच गई और करीब 10 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।