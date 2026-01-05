गुना में डकैती की साजिश नाकाम, 10 बदमाशों को ग्रामीणों ने उल्टे पांव खदेड़ा, एक पकड़ाया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। गुना जिले के आरोन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भूपमढ़ी में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात डकैती की एक बड़ी साजिश ग्रामीणों की सतर्कता और एकजुटता से नाकाम हो गई। देर रात करीब दो बजे हथियारों से लैस 11 बदमाश डकैती के इरादे से गांव में घुसे, लेकिन ग्रामीणों की हिम्मत देखकर उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा। इस दौरान एक बदमाश को पकड़ लिया गया।
जानकारी के अनुसार बदमाश महावीर सिंह रघुवंशी के घर में घुसे थे। घर में हलचल होने पर महावीर सिंह की नींद खुल गई। उन्होंने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गांव के इंटरनेट मीडिया ग्रुप में सूचना डाली और कुछ ग्रामीणों को फोन कर मौके पर बुला लिया।
हथियार और औजारों के साथ आए थे बदमाश
ग्रामीणों के मुताबिक बदमाश पिस्टल सहित अन्य हथियारों और तिजोरी तोड़ने के औजारों से लैस थे। जैसे-जैसे ग्रामीणों की संख्या बढ़ती गई, बदमाशों में अफरा-तफरी मच गई और करीब 10 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।
एक बदमाश कमरे में बंद कर पकड़ा गया
भागने की कोशिश में एक बदमाश सफल नहीं हो सका। महावीर सिंह ने उसे कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी। ग्रामीणों ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने डकैती की योजना कबूल की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।
मुखबिरी का आरोप, कंजर गिरोह से जुड़े होने की आशंका
पकड़े गए बदमाश ने खुद को रुठियाई क्षेत्र का निवासी बताया और आरोप लगाया कि गांव के ही एक बुजुर्ग ने उन्हें मुखबिरी की थी। उसका कहना है कि आधा-आधा माल मुखबिर ने बांटने के लिए कहा था। लेकिन उसने मुखबिर का नाम नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि एक व्यक्ति था, जो कपड़े से मुंह बांधे हुआ था। बदमाशों के कंजर गिरोह से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बदमाश चार पहिया वाहन से गांव पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है।
