MP News: बुधनी के मिडघाट जंगल में युवक की निर्मम हत्या, जले हुए शव की बरामदगी से इलाके में दहशत
सीहोर जिले के बुधनी स्थित मिडघाट जंगल में 21 वर्षीय चंदन नागवंशी की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। बुधवार शाम उसका जला हुआ शव बरामद होने से क्षेत ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। सीहोर जिले के बुधनी स्थित मिडघाट क्षेत्र के जंगल में एक युवक की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुधवार शाम जंगल से 21 वर्षीय चंदन नागवंशी का जला हुआ शव बरामद होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक नर्मदापुरम जिले के जावली गांव का निवासी था।
पुलिस के अनुसार, चंदन नागवंशी की 23 दिसंबर को माखननगर (बाबई) थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। कई दिनों की तलाश के बाद उसका शव भयावह हालत में जंगल में मिला। सूचना मिलते ही बाबई और बुधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बुधनी अस्पताल भेजा गया, जहां परिजनों ने पहचान की।
एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया कि हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस प्रेम-प्रसंग, आपसी रंजिश सहित अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने के लिए सभी संभावित सुरागों पर काम किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें- भोपाल में महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराने वाला सनकी चोर गिरफ्तार, खुद पहनकर सो रहा था, पुलिस को ऐसे मिला सुराग
उल्लेखनीय है कि मिडघाट क्षेत्र के जंगल में इससे पहले भी आपराधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी सप्ताह दहोटा घाट पर एक युवक का शव मिलने की घटना ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही वारदातों से दहशत का माहौल है और जंगल में कड़ी निगरानी व सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है।
पुलिस का कहना है कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।