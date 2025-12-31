MP News: बुधनी के मिडघाट जंगल में युवक की निर्मम हत्या, जले हुए शव की बरामदगी से इलाके में दहशत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सीहोर जिले के बुधनी स्थित मिडघाट क्षेत्र के जंगल में एक युवक की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बुधवार शाम जंगल से 21 वर्षीय चंदन नागवंशी का जला हुआ शव बरामद होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक नर्मदापुरम जिले के जावली गांव का निवासी था।

पुलिस के अनुसार, चंदन नागवंशी की 23 दिसंबर को माखननगर (बाबई) थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। कई दिनों की तलाश के बाद उसका शव भयावह हालत में जंगल में मिला। सूचना मिलते ही बाबई और बुधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बुधनी अस्पताल भेजा गया, जहां परिजनों ने पहचान की।

एसडीओपी रवि शर्मा ने बताया कि हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस प्रेम-प्रसंग, आपसी रंजिश सहित अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने के लिए सभी संभावित सुरागों पर काम किया जा रहा है।