बिहार विधानसभा में गूंजा ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी का मामला, LJP विधायक की मांग- IAS वर्मा पर हो कठोर कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रमोटी IAS अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों को लेकर की गई असभ्य टिप्पणी पर विरोध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को इस मामले की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक राजू तिवारी ने विधानसभा में यह मामला उठाया और IAS संतोष वर्मा की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सरकार से मांग की कि संतोष वर्मा पर FIR दर्ज हो, साथ ही उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाए।

राजू तिवारी ने कहा कि वह ब्राह्मण जाति से आते हैं। उन्हें सदन को यह बताना है कि भोपाल में एक IAS अधिकारी हैं संतोष वर्मा, जिन्होंने पद की मर्यादा को दरकिनार करते हुए ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।