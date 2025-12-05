Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिहार विधानसभा में गूंजा ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी का मामला, LJP विधायक की मांग- IAS वर्मा पर हो कठोर कार्रवाई

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    बिहार विधानसभा में ब्राह्मण बेटियों पर अभद्र टिप्पणी का मामला उठा। लोजपा विधायक राजू तिवारी ने आईएएस संतोष वर्मा पर कठोर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    आईएएस संतोष वर्मा व लोजपा विधायक राजू तिवारी।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रमोटी IAS अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों को लेकर की गई असभ्य टिप्पणी पर विरोध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। गुरुवार को इस मामले की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनाई दी। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के विधायक राजू तिवारी ने विधानसभा में यह मामला उठाया और IAS संतोष वर्मा की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने सरकार से मांग की कि संतोष वर्मा पर FIR दर्ज हो, साथ ही उन पर कठोर कार्रवाई भी की जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजू तिवारी ने कहा कि वह ब्राह्मण जाति से आते हैं। उन्हें सदन को यह बताना है कि भोपाल में एक IAS अधिकारी हैं संतोष वर्मा, जिन्होंने पद की मर्यादा को दरकिनार करते हुए ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

    उन्होंने आसंदी (विधानसभा अध्यक्ष), मुख्यमंत्री और सदन के सदस्यों से मांग की कि ऐसी टिप्पणी करने वाले अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या समाज की गरिमा को ठेस न पहुंचा सके।

    यह भी पढ़ें- IAS संतोष वर्मा पर कार्रवाई को लेकर बढ़ा दबाव, सांसद-विधायक से लेकर कर्मचारी संगठन भी एकजुट

    वीडियो बहुप्रसारित, कर रहे असभ्य टिप्पणी

    बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के कृषि विभाग में उपसचिव स्तर के IAS अधिकारी संतोष वर्मा ने गत् 23 नवंबर को भोपाल में आयोजित अजाक्स के अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आरक्षण में क्रीमीलेयर का विरोध करते हुए कहा था- 'जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए।' उनकी इस टिप्पणी का वीडियो भी बहुप्रसारित हुआ है। ब्राह्मण समाज समेत विभिन्न संगठनों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

    यह भी पढ़ें- IAS संतोष वर्मा को 'बरी' करने वाले तत्कालीन जज मुश्किल में फंसे, मांगी अग्रिम जमानत