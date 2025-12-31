नए साल से बदलेगी ट्रेनों की चाल, 1 जनवरी से नई समय-सारणी लागू, भोपाल मंडल की कई ट्रेनों का शेड्यूल बदला

डिजिटल डेस्क, भोपाल। रेल यात्रियों के लिए नया साल समय में बदलाव के साथ शुरू होगा। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के संचालन को अधिक सुचारु और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2026 से नई रेल समय-सारणी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत भोपाल मंडल से गुजरने वाली और यहां ठहराव करने वाली कई यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक बदलाव किया गया है।

रेलवे के अनुसार, नई समय-सारणी में अधिकांश ट्रेनों की औसत गति बढ़ाई गई है, जिससे यात्रियों का सफर पहले की तुलना में कम समय में पूरा होगा। गंतव्य स्टेशनों पर बदला आगमन समय नई समय-सारणी के तहत कई प्रमुख ट्रेनों के गंतव्य स्टेशनों पर पहुंचने के समय में संशोधन किया गया है। इनमें रानी कमलापति–रीवा एक्सप्रेस, भोपाल–इटारसी एक्सप्रेस, कटनी–बीना, बिलासपुर–भोपाल एक्सप्रेस, ग्वालियर–बीना और कोटा–बीना एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा मध्यवर्ती स्टेशनों पर भी कई ट्रेनों के ठहराव और प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है।