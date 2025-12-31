नए साल से बदलेगी ट्रेनों की चाल, 1 जनवरी से नई समय-सारणी लागू, भोपाल मंडल की कई ट्रेनों का शेड्यूल बदला
डिजिटल डेस्क, भोपाल। रेल यात्रियों के लिए नया साल समय में बदलाव के साथ शुरू होगा। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों के संचालन को अधिक सुचारु और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2026 से नई रेल समय-सारणी लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत भोपाल मंडल से गुजरने वाली और यहां ठहराव करने वाली कई यात्री ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय में आंशिक बदलाव किया गया है।
रेलवे के अनुसार, नई समय-सारणी में अधिकांश ट्रेनों की औसत गति बढ़ाई गई है, जिससे यात्रियों का सफर पहले की तुलना में कम समय में पूरा होगा।
गंतव्य स्टेशनों पर बदला आगमन समय
नई समय-सारणी के तहत कई प्रमुख ट्रेनों के गंतव्य स्टेशनों पर पहुंचने के समय में संशोधन किया गया है। इनमें रानी कमलापति–रीवा एक्सप्रेस, भोपाल–इटारसी एक्सप्रेस, कटनी–बीना, बिलासपुर–भोपाल एक्सप्रेस, ग्वालियर–बीना और कोटा–बीना एक्सप्रेस शामिल हैं। इसके अलावा मध्यवर्ती स्टेशनों पर भी कई ट्रेनों के ठहराव और प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है।
प्रमुख स्टेशनों पर इन ट्रेनों का समय बदला
इटारसी, बीना, रुठियाई सहित अन्य स्टेशनों पर बिलासपुर–इंदौर, रानी कमलापति–रीवा, भोपाल–जोधपुर, दरभंगा–मैसूर, सहरसा–बेंगलुरु, पटना–बेंगलुरु और हजरत निजामुद्दीन–कन्याकुमारी एक्सप्रेस के समय में संशोधन किया गया है।
साथ ही इंटरचेंज स्टेशन संत हिरदाराम नगर पर भी कुछ ट्रेनों की समय-सारणी में बदलाव किया गया है।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का संशोधित समय अवश्य जांच लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके।
रेलवे प्रशासन ने संबंधित सभी स्टेशनों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि यात्रा से पूर्व 01 जनवरी 2026 से प्रभावी नई समय-सारणी की जानकारी स्टेशन, अधिकृत वेबसाइट, रेल मदद 139 या ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। - सौरभ कटारिया, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक
