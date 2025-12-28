भोपाल पुलिस का न्यू ईयर एक्शन प्लान तैयार, फार्म हाउस पार्टियों पर ड्रोन से नजर, हुड़दंगियों पर भी रहेगा कड़ा पहरा
डिजिटल डेस्क, भोपाल। नए साल आने में चंद दिन शेष हैं। यदि आप नव-वर्ष के स्वागत के लिए किसी गोपनीय फार्म हाउस पार्टी या बेधड़क-बेपरवाह जश्न की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। भोपाल पुलिस ने ''न्यू ईयर ईव'' के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसे तोड़ना हुड़दंगियों और नियम तोड़ने वालों के लिए मुमकिन नहीं होगा। भोपाल पुलिस ने इसे प्लान 31 नाम दिया है। पार्टियों पर ड्रोन से नजर रखने की तैयारी कर ली गई है।
पुलिस के अनुसार, नए साल के जश्न के दौरान ड्रग्स, अवैध शराब और तेज आवाज में होने वाली पार्टियों पर विशेष फोकस रहेगा। शहर के बाहरी इलाकों— कोलार रोड, रातीबड़, मिसरोद, एयरपोर्ट रोड और नर्मदापुरम रोड—पर करीब 22 चेकिंग प्वाइंट बनाए जा रहे हैं। इन स्थानों पर संबंधित थाना क्षेत्रों के चुनिंदा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर
क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म और ग्रुप्स पर लगातार निगरानी कर रही हैं। बिना अनुमति आयोजित होने वाली पार्टियों की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। होटल, क्लब और ढाबा संचालकों को भी स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ड्रग पैडलरों पर होगी कार्रवाई
न्यू ईयर ईव पर ड्रग्स की आपूर्ति रोकने के लिए क्राइम ब्रांच ने विशेष रणनीति बनाई है। मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों पर पैनी नजर रखी जाएगी और मुखबिरों को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नए साल की रात शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा।
नए साल को लेकर पुलिस की पूरी तैयारियां है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। पार्टियों पर अलग-अलग तरह से निगरानी रखी जा रही है।- हरिनारायणाचारी मिश्र, पुलिस कमिश्नर, भोपाल
