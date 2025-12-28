Language
    ईरानी डेरे में छिपे थे चार राज्यों के वांटेड, 10 महिलाओं समेत 32 को दबोचा, भोपाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:18 PM (IST)

    भोपाल पुलिस ने अमन कॉलोनी के ईरानी डेरे में दबिश देकर 10 महिलाओं सहित 32 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के इ ...और पढ़ें

    ईरानी डेरे में कार्रवाई करती पुलिस टीम।

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के कुख्यात ईरानी डेरे (अमन कालोनी) में रविवार तड़के दबिश देकर पुलिस ने 10 महिलाओं सहित 32 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान महिलाओं और रहवासियों ने पुलिस टीम का रास्ता रोककर उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए।

    पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। पकड़े गए बदमाशों में राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के इनामी और वांटेड अपराधी शामिल हैं। इनमें कई शातिर चेन स्नेचर और लुटेरे शामिल हैं, जिन पर पांच हजार रुपये तक के इनाम घोषित थे।

    पुलिस ने सर्चिंग के दौरान मौके से अपराध में उपयोग होने वाला और चोरी का संदिग्ध सामान भी जब्त किया है। इसमें 21 महंगी स्पोर्ट्स बाइक (बिना नंबर प्लेट), 51 मोबाइल फोन, एक एप्पल टैबलेट और एक नकली पिस्टल शामिल है।

    चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को मौके से यूएस डालर और ईरानी रियाल जैसी विदेशी मुद्राएं भी मिली हैं। साथ ही शातिर बदमाश अपराध के दौरान पहचान छुपाने के लिए फर्जी पत्रकार के माइक और आइडी कार्ड का उपयोग कर रहे थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया है।

    जोन-4 की टीम की कार्रवाई में केवल ईरानी डेरा ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी 112 स्थायी वारंट और 65 गिरफ्तारी वारंट तामील कराए गए। इस बड़ी स्ट्राइक से अपराधियों में खौफ का माहौल है। वहीं पुलिस अब पकड़े गए बदमाशों से अन्य राज्यों के अनसुलझे अपराधों के संबंध में पूछताछ कर रही है।
    - मयूर खंडेलवाल, पुलिस उपायुक्त, जोन-4