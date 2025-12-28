ईरानी डेरे में छिपे थे चार राज्यों के वांटेड, 10 महिलाओं समेत 32 को दबोचा, भोपाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के कुख्यात ईरानी डेरे (अमन कालोनी) में रविवार तड़के दबिश देकर पुलिस ने 10 महिलाओं सहित 32 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान महिलाओं और रहवासियों ने पुलिस टीम का रास्ता रोककर उन्हें छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए।

पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। पकड़े गए बदमाशों में राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के इनामी और वांटेड अपराधी शामिल हैं। इनमें कई शातिर चेन स्नेचर और लुटेरे शामिल हैं, जिन पर पांच हजार रुपये तक के इनाम घोषित थे।

पुलिस ने सर्चिंग के दौरान मौके से अपराध में उपयोग होने वाला और चोरी का संदिग्ध सामान भी जब्त किया है। इसमें 21 महंगी स्पोर्ट्स बाइक (बिना नंबर प्लेट), 51 मोबाइल फोन, एक एप्पल टैबलेट और एक नकली पिस्टल शामिल है।