    Bhopal Hit and Run: बीमार पिता की दवा लेने निकले 11वीं के छात्र को एसयूवी से कुचलकर भागा बिल्डर, पुलिस ने 2 किमी पीछा कर पकड़ा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 02:21 PM (IST)

    भोपाल में बाइक सवार छात्र को कुचलकर भागा कार चालक (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में बुधवार को हिट-एंड-रन का एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें 11वीं कक्षा के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी कोई और नहीं, बल्कि भोजपाल बिल्डर्स के मालिक नितिन मुलानी हैं, जिन्होंने अपनी तेज रफ्तार एसयूवी से छात्र की बाइक को पीछे से टक्कर मारी और मौके से फरार हो गए।

    पुलिस और राहगीरों ने आरोपी का लगभग 2 किलोमीटर तक पीछा किया और अंततः रेतघाट तिराहे पर बैरिकेडिंग के पास घेरकर पकड़ लिया।

    दवा लेने गया था छात्र, घर नहीं लौटा

    मृतक छात्र की पहचान आतिफ हुसैन (18), निवासी गिन्नौरी, तलैया के रूप में हुई है। आतिफ भोपाल मॉडल स्कूल में 11वीं का छात्र था और अपने बीमार पिता के लिए दवा लेने किलोल पार्क के पास मेडिकल स्टोर गया था। दवा लेने के बाद वह बाइक से चौराहे की ओर बढ़ ही रहा था कि पेट्रोल पंप के सामने पीछे से आई तेज रफ्तार SUV ने उसे कुचल दिया।

    टक्कर इतनी भीषण थी कि छात्र की सिर में गंभीर चोट लगने से उसी समय मौत हो गई। घटनास्थल पर पुलिस को उसका हेलमेट टूटा मिला।

    पुलिस ने घेरा डाल पकड़ा

    • हादसे के बाद आरोपी बिल्डर एसयूवी लेकर मौके से भाग निकला।
    • लेकिन आसपास मौजूद लोगों और आगे चेकिंग पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत वाहन का पीछा शुरू कर दिया।
    • लगभग 2 किमी की पीछा करने के बाद पुलिस ने रेतघाट तिराहे पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।

    बिल्डर गिरफ्तार, एसयूवी जब्त

    श्यामला हिल्स थाना पुलिस ने आरोपी बिल्डर नितिन मुलानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एसयूवी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। नितिन मुलानी अरेरा कॉलोनी E-2 में परिवार संग रहते हैं और अपने पिता के साथ भोजपाल बिल्डर्स संचालित करते हैं।

    थाना प्रभारी भूपेंद्र कौर संधू ने बताया कि छात्र के सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जो उसकी मौत का कारण बनी। पुलिस ने आरोपित बिल्डर के विरूद्ध कार्रवाई की है।