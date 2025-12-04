Bhopal Hit and Run: बीमार पिता की दवा लेने निकले 11वीं के छात्र को एसयूवी से कुचलकर भागा बिल्डर, पुलिस ने 2 किमी पीछा कर पकड़ा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में बुधवार को हिट-एंड-रन का एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें 11वीं कक्षा के छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी कोई और नहीं, बल्कि भोजपाल बिल्डर्स के मालिक नितिन मुलानी हैं, जिन्होंने अपनी तेज रफ्तार एसयूवी से छात्र की बाइक को पीछे से टक्कर मारी और मौके से फरार हो गए।

