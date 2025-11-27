Bhopal: मामूली टक्कर पर हुआ विवाद, कार सवारों ने युवक पर तलवार से किया हमला, तीन अंगुलियां कटीं

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी में पुलिस के सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद जहां-तहां बदमाशों का उत्पात या कहें कि आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कोहेफिजा के खानूगांव क्षेत्र का है, जहां स्कूटी से मामूली टक्कर लगने पर कार सवार बदमाशों ने स्कूटी चालक पर दस हजार की अड़ी डाल दी। रुपये न देने पर उस पर बदमाशों ने तलवार से हमला कर दिया। युवक ने अपने बचाव के लिए हाथ आगे किया तो उसकी तीन अंगुलियां कट गईं।

बदमाशों की यह करतूत पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कार मालिक समेत तीन फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।