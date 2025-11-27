Bhopal: मामूली टक्कर पर हुआ विवाद, कार सवारों ने युवक पर तलवार से किया हमला, तीन अंगुलियां कटीं

Language
    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:35 PM (IST)

    भोपाल के कोहेफिजा में एक स्कूटी सवार को मामूली टक्कर के बाद कार सवार बदमाशों ने 10,000 रुपये की मांग की। इनकार करने पर तलवार से हमला किया, जिससे युवक की तीन अंगुलियां कट गईं। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी।

    युवक पर तलवार से हमला (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी में पुलिस के सुरक्षा के तमाम दावों के बावजूद जहां-तहां बदमाशों का उत्पात या कहें कि आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कोहेफिजा के खानूगांव क्षेत्र का है, जहां स्कूटी से मामूली टक्कर लगने पर कार सवार बदमाशों ने स्कूटी चालक पर दस हजार की अड़ी डाल दी। रुपये न देने पर उस पर बदमाशों ने तलवार से हमला कर दिया। युवक ने अपने बचाव के लिए हाथ आगे किया तो उसकी तीन अंगुलियां कट गईं।

    बदमाशों की यह करतूत पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कार मालिक समेत तीन फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

    पुलिस के अनुसार 21 वर्षीय हुजैफा खानूगांव क्षेत्र में रहकर प्राइवेट काम करता है। बुधवार रात करीब आठ बजे वह अपनी स्कूटी से दोस्त के साथ जा रहा था। तभी खानूगांव चौराहे के पास उसकी एक कार से मामूली टक्कर हो गई। इस पर बदमाशों ने कार में रिपेयरिंग के नाम पर उससे दस हजार रुपये की मांग की।

    हुजैफा ने मामूली टक्कर लगने और कार में कोई नुकसान न होने की बात कहते हुए 10000 रुपये देने से इंकार किया तो कार सवार एक बदमाश ने तलवार से उस पर हमला शुरू कर दिया। युवक ने बचाव के दौरान हाथ आगे कर दिया, जिससे उसकी हाथ की तीन अंगुलियां कट गईं। युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

    थाना प्रभारी कृष्णगोपाल शुक्ला का कहना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की। पुलिस ने टीला जमालपुरा निवासी रफीक अली और इमरान उर्फ अरबाज को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हमला करने में इस्तेमाल तलवार भी जब्त की गई है।

    कार मालिक अमीन समेत तीन अन्य आरोपित फरार हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।