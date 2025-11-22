भोपाल में बदमाशों ने युवक को बंधक बनाया, निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा, दोस्त का समझौता कराने पहुंचा था

डिजिटल डेस्क, भोपाल। पुराने शहर के छोला थाना क्षेत्र में चार महीने पहले हुई हैवानियत का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। रुपयों के विवाद में दोस्त का समझौता कराने पहुंचे युवक को बदमाशों ने बंधक बनाकर निर्वस्त्र कर बेरहमी से पीटा था। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, अन्य आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पीड़ित युवक का भी पता नहीं चल सका है।

जानकारी के अनुसार शाहजहांनाबाद निवासी सचिन का छोला इलाके की समता कॉलोनी के 19 वर्षीय अमन मिर्जा उर्फ अमन बाबा और 24 वर्षीय मोहम्मद जैद से रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था। 27 जुलाई को दोनों पक्ष समझौता करने बैठे, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। सचिन मौके से भाग निकला, जबकि उसके साथ आए दोस्त को आरोपितों ने दबोच लिया।

बदमाश युवक को भानपुर क्षेत्र स्थित एक कमरे में ले गए, जहां उसे निर्वस्त्र कर बेल्टों से अमानवीय तरीके से पीटा गया। आरोपितों ने पिटाई का वीडियो भी बनाया, जिसका उपयोग बाद में ब्लैकमेलिंग के लिए किया जाना था। वायरल फुटेज में आरोपित युवक की बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं।