भोपाल में कार टकराने के विवाद में दो दर्जन युवकों ने कॉलोनी में घुसकर की मारपीट, कारों में तोड़फोड़
भोपाल में कार की टक्कर के बाद विवाद बढ़ गया। शाहपुरा में एक फैशन डिजाइनर के घर पर युवकों ने हमला कर दिया, कारों में तोड़फोड़ की और मारपीट की। पुलिस ने 25 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना की शुरुआत कार की टक्कर से हुई। इसी बात को लेकर उनमें विवाद हुआ। इसके बाद बदला लेने के लिए एक पक्ष का युवक दोस्तों संग दूसरे के घर पहुंच गया और हंगामा, तोड़फोड़ की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी भोपाल में मामूली कार टक्कर का विवाद शुक्रवार देर रात बड़ा बवाल बन गया। शाहपुरा में एक महिला फैशन डिजाइनर के घर पर करीब दो दर्जन युवकों ने धावा बोल दिया, कॉलोनी में खड़ी कारों में तोड़फोड़ की और विरोध करने वालों के साथ मारपीट कर कुछ लोगों को घायल कर दिया। शाहपुरा पुलिस ने इस मामले में 25 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
ऐसे शुरू हुआ विवाद
23 वर्षीय शिखर श्रीवास्तव, निवासी रोहित नगर, गुरुवार रात दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था। इसी दौरान कोहेफिजा इलाके में पीछे से आ रही एक कार ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। शिखर ने दोस्तों के साथ पीछा करते हुए बाणगंगा चौराहे पर उस कार को रोका और चालक अर्जुन चतुर्वेदी को वाहन सही ढंग से चलाने की नसीहत दी। इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी और मारपीट हुई, जिसमें अर्जुन को चोट आई।
बदला लेने पहुंची युवकों की टोली
घटना का बदला लेने के लिए अर्जुन के साथियों ने शिखर की कार का नंबर नोट किया और देर रात उसके रोहित नगर स्थित घर पर पहुंच गए। घटना के बाद शिखर खतरा भांपकर चाचा के घर चला गया था, लेकिन उस समय घर पर उसकी मां, फैशन डिजाइनर विशाखा श्रीवास्तव और 15 वर्षीय बहन मौजूद थीं।
विशाखा का आरोप है कि युवकों ने घर में घुसकर बदसलूकी की, मोबाइल छीन लिया और शिखर को फोन कर धमकी दी कि “तुम्हारी मां हमारे कब्जे में है।”
इस पर शिखर के कॉलोनी के अपने दोस्तों को फोन लगाया। दोस्त विकास, आकाश और नवल चौरसिया मदद के लिए पहुंचे, तो हमलावर युवकों ने उनसे भी जमकर मारपीट की। इसके बाद गुस्साए युवकों ने कॉलोनी में खड़ी कई कारों में तोड़फोड़ मचाई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई।
घटनाक्रम कार में टक्कर को लेकर शुरू हुआ था, जिसके बाद गुस्साए युवकों ने घर के सामने कालोनी में हंगामा किया था। फिलहाल एक पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज किया है। दूसरे पक्ष का एक युवक भी घायल है। पुलिस आरोपितों की पहचान में जुटी है।
- उमेश तिवारी, एसीपी हबीबगंज
