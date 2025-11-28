संबल योजना में तीन करोड़ रुपये के गबन का आरोपी भिंड नपा क्लर्क विदिशा से गिरफ्तार, क्रिकेट खेलते वक्त पुलिस ने दबोचा

डिजिटल डेस्क, भोपाल। नगर पालिका भिंड में कर्मकार मंडल व संबल योजना में हितग्राहियों के आवेदन लेकर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैंकों में खाते खुलवाए, फिर खातों से योजना की राशि निकाल ली। इस तरह वर्ष 2021 से 2024 तक नपा में पदस्थ क्लर्क, दो पूर्व सीएमओ सहित छह कर्मचारियों ने मिलकर तीन करोड़ चार लाख रुपये का गबन कर लिया।

पुलिस ने एफआईआर के एक साल बाद विदिशा से आरोपी नपा के तत्कालीन क्लर्क राजेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। दबिश के समय वह वहां क्रिकेट खेल रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसने अपनी ब्रेजा कार से ही भिंड चलने की जिद की। आरोपी राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पूरे गबन में पांच दलाल भी शामिल थे। पुलिस अब इनकी भूमिका की जांच कर रही है।

विदिशा में मकान, प्लाट व चल-अचल संपत्ति खरीदी नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी राजेंद्र सिंह चौहान एक साल से लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। आखिर विदिशा में उसे क्रिकेट मैदान से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपित ने संबल योजना के तहत लगभग तीन करोड़ रुपये गबन करने की बात स्वीकार कर ली।