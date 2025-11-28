डिंडौरी में पिकअप-बाइक की भिड़ंत, शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे दो चचेरे भाइयों की मौत, जलकर खाक हुई बाइक

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। डिंडौरी जिले में गुरुवार देर रात एक हृदयविदारक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक और पिकअप की जोरदार टक्कर में दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अमरकंटक मार्ग स्थित ग्राम कूड़ा के पास हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पिकअप में फंसकर घिसटती चली गई और कुछ ही क्षणों बाद आग की लपटों में जलकर राख हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के पार्ट्स टूटकर सड़क पर बिखर गए।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा व मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे थे युवक हादसे में जान गंवाने वाले महेंद्र विश्वकर्मा (22) और उनके चचेरे भाई विपिन विश्वकर्मा (23) ग्राम छिंदगांव, थाना शाहपुर के निवासी थे। दोनों सागरटोला गाड़ासरई में अपने भांजे की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे थे।