Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डिंडौरी में पिकअप-बाइक की भिड़ंत, शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे दो चचेरे भाइयों की मौत, जलकर खाक हुई बाइक

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:44 PM (IST)

    डिंडौरी जिले में अमरकंटक मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब उनकी बाइक को एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने टक्कर मार दी। मृतक शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    टक्कर के बाद बाइक जलकर खाक हो गई।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। डिंडौरी जिले में गुरुवार देर रात एक हृदयविदारक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक और पिकअप की जोरदार टक्कर में दो चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अमरकंटक मार्ग स्थित ग्राम कूड़ा के पास हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पिकअप में फंसकर घिसटती चली गई और कुछ ही क्षणों बाद आग की लपटों में जलकर राख हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के पार्ट्स टूटकर सड़क पर बिखर गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा व मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

    pick up accident 21548

    शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे थे युवक

    हादसे में जान गंवाने वाले महेंद्र विश्वकर्मा (22) और उनके चचेरे भाई विपिन विश्वकर्मा (23) ग्राम छिंदगांव, थाना शाहपुर के निवासी थे। दोनों सागरटोला गाड़ासरई में अपने भांजे की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहे थे।

    रात करीब 11 से 11:30 बजे के बीच जब वे कूड़ा गांव के पास पहुंचे, तभी डिंडौरी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप (एमपी 52 जीए 0983) ने उनकी बाइक को सामने से जोरदार टक्कर मार दी।

    महेंद्र के पिता विष्णुलाल विश्वकर्मा ने बताया कि दोनों युवक उनकी बाइक (एमपी 52 एमई 2005) से कार्ड बांटने गए थे। लौटते समय पिकअप ड्राइवर ने तेज रफ्तार और लापरवाही में टक्कर मारी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस जांच करते हुए दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता लगाने का प्रयास कर रही है।