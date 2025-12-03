इतिहास, कला और आधुनिकता का संगम है ‘Zayed National Museum’, हैरान कर देगा यहां का अनोखा एक्सपीरिएंस

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यूएई (UAE) का नेशनल म्यूजियम, Zayed National Museum अबू धाबी के Saadiyat Cultural District में आधिकारिक रूप से खुल चुका है। यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि UAE के इतिहास, संस्कृति और पहचान का शानदार सफर है, जहां आने वाला हर व्यक्ति देश की कहानी को नए नजरिए से समझ सकता है।

इसकी खूबसूरती, आधुनिक डिजाइन और अनोखे अनुभव लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसलिए अगर आप न्यू ईयर के मौके पर या हाल में कभी भी UAE जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको इस म्यूजियम को अपनी आइटिनरेरी में जरूर शामिल करना चाहिए। आइए जानते हैं, इस नए म्यूजियम की क्या खासियत है, यहां क्या-क्या देखने और अनुभव करने को मिलेगा, टिकट कितने के हैं और म्यूजियम की टाइमिंग क्या है।

(Picture Courtesy: Instagram) इस म्यूजियम की खासियत क्या है? यह UAE का नेशनल म्यूजियम है, जो देश की कहानी को उसके शुरुआती मानव इतिहास से आज के आधुनिक दौर तक जोड़ता है। म्यूजियम का डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट Lord Norman Foster ने तैयार किया है, जो इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का सांस्कृतिक प्रतीक बनाती है।

(Picture Courtesy: Zayed National Museum) म्यूजियम में 1,500 से ज्यादा ऐतिहासिक वस्तुएं, आर्टिफैक्ट्स, ऑडियो-विजुअल इंस्टॉलेशन, दुबारा बनाए गए ऐतिहासिक सीन और आधुनिक कला का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। यहां की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह म्यूजियम UAE के फाउंडिंग फादर शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के जीवन को एक ऐसे लेंस से पेश करता है, जिससे देश का इतिहास और मूल्य साफ नजर आते हैं।

(Picture Courtesy: Zayed National Museum) 600 मीटर लंबी Al Masar Garden आउटडोर गैलरी म्यूजियम की शुरुआत है, जहां पर पौधों, मूर्तियों और सीनेरियो के जरिए शेख जायद की जीवन यात्रा दिखाई जाती है। (Picture Courtesy: Zayed National Museum) Zayed National Museum में क्या-क्या नया अनुभव मिलेगा? यह म्यूजियम सिर्फ देखने भर के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए बनाया गया है। यहां आने वाले लोगों को मिलते हैं छह पर्मानेंट गैलरी हर गैलरी UAE की अलग कहानी बताती है- Our Beginning- शेख जायद के जीवन और उनकी विरासत की प्रेरक झलक।

Through Our Nature- UAE के रेगिस्तान, पहाड़ों और समुद्री इलाकों को शानदार तरीके से पेश किया गया है।

To Our Ancestors- 3 लाख साल पुराने मानव इतिहास से लेकर शुरुआती सभ्यताओं की खोजों तक।

Through Our Connections- प्राचीन व्यापार, इस्लाम के प्रसार और क्षेत्रीय सभ्यताओं से जुड़ी कहानियां।

By Our Coasts- पर्लिंग, फिशिंग, नेविगेशन और समुद्री संस्कृति का समृद्ध इतिहास।

To Our Roots- अमीराती परंपराओं, जीवनशैली और सामाजिक संस्कृति की झलक। (Picture Courtesy: Zayed National Museum) लाइव परफॉर्मेंस और सांस्कृतिक गतिविधियां ओपनिंग महीने में ‘Deep Roots and Everlasting Legacy’ थीम के तहत म्यूजियम में पारंपरिक Razfa और Naashat नृत्य, गहवा (अरबी कॉफी) अनुभव, कविताएं, Taghrooda संगीत, समुद्री गीत, बच्चों और बड़ों के लिए वर्कशॉप्स, टूर और आर्ट गतिविधियां शामिल हैं।

शॉपिंग और डाइनिंग Al Nagwa Boutique- म्यूजियम थीम पर आधारित खूबसूरत गिफ्ट और सॉवेनियर।

Erth Restaurant, Al Ghaf Café और Garden Cafes- आरामदायक और स्वादिष्ट खाने-पीने के विकल्प। (Picture Courtesy: Zayed National Museum) टिकट प्राइज कितना है? Zayed National Museum की टिकटें वेबसाइट से ऑनलाइन मिलती हैं। कीमतें इस प्रकार हैं-