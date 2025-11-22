स्वाद, संगीत और संस्कृति- ‘Spectacular Saudi’ उत्सव में हर स्टॉल सुनाता है एक नई कहानी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मैं दिल्ली के साकेत स्थित Select Citywalk में हमेशा की तरह वीकेंड की भीड़ की उम्मीद लेकर पहुंची थी, लेकिन वहां जैसे ही कदम रखा, मुझे एक अलग ही दुनिया ने घेर लिया। 21 से 23 नवंबर तक चल रहा ‘Spectacular Saudi’ उत्सव इतना खूबसूरत, कलरफुल और वाइब्रेंट था कि कुछ पलों के लिए सचमुच लगा, जैसे मैं दिल्ली में नहीं, बल्कि सऊदी अरब की किसी गलियों में घूम रही हूं।

आइए मैं आपको बताती हूं कि क्यों Spectacular Saudi का यह इवेंट इतना खास है और आपको क्यों एक बार इसे देखने जरूर जाना चाहिए। हर स्टॉल एक नई कहानी सुनाता है इवेंट में चलते हुए मैंने पहली बार महसूस किया कि एक देश की संस्कृति कितनी परतों में खुल सकती है। हर स्टॉल पर सऊदी के अलग-अलग रीजन की झलक देखने को मिली। कहीं कढ़ाई, कहीं ज्यामितीय पैटर्न वाली सादू बुनाई, कहीं पुरानी हस्तकलाएं, कहीं सुगंध और कहीं पारंपरिक फूड्स, सब कुछ इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया था कि नजरें हटाना मुश्किल हो गया।

सबसा पहला स्टॉल था फ्लावर टियारा का स्टॉल, जहां खूबसूरत फलूों से बना टियारा और सऊदी का मशहूर सॉफ्रन ऑयल और मोगरा-इन्फ्यूज्ड ऑयल की खूशबू ने मेरा दिल जीत लिया। यह टियारा जितना खूबसूरत लग रहा था, उतना ही खास भी था, क्योंकि इसकी जड़ें सऊदी की परंपरा से भी जुड़ी हैं।

खाने की खुशबू और नए स्वादों की खोज मैं फूड स्टॉल्स की तरफ बढ़ी, और सऊदी व्यंजनों की खुशबू ने तुरंत ध्यान खींच लिया। मैंने Jareesh Musamna, जिसका क्रीमी टेक्सचर बेहद सुकूनभरा था, Haneeni, Vegetable Sambosa, जो हमारे समोसे से काफी अलग और यूनिक स्वाद का है और Kubaiba Hail चखा। यकीन मानिए हर डिश मानो सऊदी की एक नई कहानी सुना रही थी। वहां के घरों की, परिवार की और पुरानी परंपराओं की।

अर्धा (Ardah) सऊदी का लोकनृत्य इवेंट का सबसे रोमांचक पल मेरे लिए वो था जब मैंने सऊदी का मशहूर फोक डांस ‘अर्धा (Ardah)’ लाइव देखा। कलाकार पारंपरिक पोशाक में कतारबद्ध खड़े थे और ढोल की थाप पर वे एक साथ आगे बढ़ते, मुड़ते और अद्भुत तालमेल से पूरे माहौल में जोश भर देते। अर्धा देखते हुए मुझे लगा कि मैं सऊदी के किसी सामुदायिक उत्सव में शामिल हूं। यह डांस इतना जोश भरा था कि मॉल से कई लोग इसे देखने के बाहर जुट गए।

कला, खुशबू और कॉफी मेरी अगली मंजिल थी कैलिग्राफी बूथ। अरेबिक कैलिग्राफी में मैंने अपना नाम खूबसूरत अरबी अक्षरों में लिखवाया। बांस की कलम से कलाकार बेहद ही खूबसूरती और बारीकी से लोगों का नाम लिखकर उन्हें देते हैं। इसके बाद मैं पहुंची Sadu Weaving देखने। इसे वुमेन्स क्रिएशन कहा जाता है, क्योंकि यह कला सिर्फ महिलाएं ही आगे बढ़ाती हैं, जो उन्होंने खुद अपनी मां और नानी से सीखा है।

इसके सामने ही बखुर और कहवा का स्टॉल था। बखुर की महक ने मन को तुरंत शांत कर दिया और सऊदी कहवा की तो बात ही कुथ और है। खजूर के एक-एक बाइट के साथ कहवा की चुस्की ने दिन बना दिया।

‘Essence of Saudi’- जहां विरासत और आधुनिकता साथ चलती हैं इस सेक्शन में कदम रखते ही मैंने महसूस किया कि सऊदी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि आधुनिक डिजाइन और नई सोच का भी घर है। कई इंस्टॉलेशन्स, जैसे AI Photobooth इतना मजेदार था कि लोग यहां बस खड़े होकर तस्वीरें ही लेते जा रहे थे। यानी दिल्ली में बैठकर सऊदी की यात्रा जैसा महसूस हो रहा था।