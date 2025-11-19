22 नवंबर से ईरान जाने के लिए वीजा हुआ अनिवार्य, फर्जी जॉब ऑफर या एजेंट्स पर न करें भरोसा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में ईरान यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब ईरान सरकार ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए पहले से लागू वीजा-फ्री सुविधा को बंद (Iran New Visa Policy) कर दिया है।

इस फैसले के पीछे आपराधिक मामलों को रोकना है जिनमें भारतीयों को झांसे में डालकर ईरान ले जाया जा रहा था। ईरान की यह नई वीजा पॉलिसी 22 नवंबर के लागू होने वाली है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें।

क्यों बदली गई वीजा पॉलिसी? विदेश मंत्रालय के अनुसार, हाल के महीनों में कई भारतीय नागरिकों को फर्जी नौकरी के ऑफर या तीसरे देश में ट्रांजिट की गलत जानकारी देकर ईरान पहुंचाया गया। वीजा-फ्री सुविधा का फायदा उठाकर एजेंट लोगों को आसान यात्रा का भरोसा दिलाते थे। लेकिन ईरान पहुंचते ही कई लोगों का अपहरण कर लिया गया और उनके परिजनों से फिरौती मांगी गई। MEA ने बताया कि ईरान सरकार द्वारा यह कदम ऐसे अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है, जो वीजा-फ्री पॉलिसी का दुरुपयोग कर रहे थे।

22 नवंबर से लागू होगा नया नियम ईरान सरकार ने 22 नवंबर से भारतीय आम पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-फ्री सुविधा समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके बाद- सभी भारतीय नागरिकों को ईरान जाने या वहां से ट्रांजिट करने के लिए वीजा जरूर लेना होगा।

बिना वीजा के ईरान में प्रवेश गैर-कानूनी माना जाएगा, चाहे यात्रा टूरिज्म, ट्रांजिट या किसी और उद्देश्य से हो। यात्रियों को क्या सलाह दी गई है? विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए कुछ जरूरी सलाहें जारी की हैं-