Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    22 नवंबर से ईरान जाने के लिए वीजा हुआ अनिवार्य, फर्जी जॉब ऑफर या एजेंट्स पर न करें भरोसा

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 03:29 PM (IST)

    अब तक ईरान घूमने जाने के लिए भारतीयों के वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन 22 नवंबर से यह नियम बदल रहा है (Iran Travel Advisory)। इस तारीख के बाद से भारतीयों को ईरान घूमने जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। बिना वीजा के ईरान जाना गैर-कानूनी माना जाएगा। ऐसा फर्जी नौकरी के नाम पर भारतीयों के खिलाफ हो रहे गुनाहों को रोकने के लिए किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिना वीजा ईरान में एंट्री बंद (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने हाल ही में ईरान यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब ईरान सरकार ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए पहले से लागू वीजा-फ्री सुविधा को बंद (Iran New Visa Policy) कर दिया है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस फैसले के पीछे आपराधिक मामलों को रोकना है जिनमें भारतीयों को झांसे में डालकर ईरान ले जाया जा रहा था। ईरान की यह नई वीजा पॉलिसी 22 नवंबर के लागू होने वाली है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें।

    क्यों बदली गई वीजा पॉलिसी?

    विदेश मंत्रालय के अनुसार, हाल के महीनों में कई भारतीय नागरिकों को फर्जी नौकरी के ऑफर या तीसरे देश में ट्रांजिट की गलत जानकारी देकर ईरान पहुंचाया गया। वीजा-फ्री सुविधा का फायदा उठाकर एजेंट लोगों को आसान यात्रा का भरोसा दिलाते थे। लेकिन ईरान पहुंचते ही कई लोगों का अपहरण कर लिया गया और उनके परिजनों से फिरौती मांगी गई। MEA ने बताया कि ईरान सरकार द्वारा यह कदम ऐसे अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है, जो वीजा-फ्री पॉलिसी का दुरुपयोग कर रहे थे। 

    22 नवंबर से लागू होगा नया नियम

    ईरान सरकार ने 22 नवंबर से भारतीय आम पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा-फ्री सुविधा समाप्त करने का फैसला लिया है। इसके बाद-

    • सभी भारतीय नागरिकों को ईरान जाने या वहां से ट्रांजिट करने के लिए वीजा जरूर लेना होगा।
    • बिना वीजा के ईरान में प्रवेश गैर-कानूनी माना जाएगा, चाहे यात्रा टूरिज्म, ट्रांजिट या किसी और उद्देश्य से हो।

    यात्रियों को क्या सलाह दी गई है?

    विदेश मंत्रालय ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए कुछ जरूरी सलाहें जारी की हैं-

    • एजेंट्स से सावधान रहें- खासकर वे जो वीजा-फ्री यात्रा, सस्ते जॉब ऑफर या तीसरे देश में ट्रांजिट जैसे लालच देने की कोशिश करते हैं।
    • वीजा केवल ऑफिशियल सोर्स लें- किसी भी अनऑथोराइज्ड एजेंट पर भरोसा न करें।
    • ईरान यात्रा का उद्देश्य बताएं- केवल पर्यटन या किसी अन्य लीगल काम से ही ट्रैवल का प्लान बनाएं।
    • जॉब ऑफर को जांचें- हाल के मामलों में कई लोगों को नकली नौकरी के लालच में ईरान बुलाया गया और वहां उनका अपहरण कर लिया गया। इसलिए जॉब ऑफर की अच्छी तरह जांच-परख कर लें।

    पहले भी जारी हो चुकी हैं चेतावनियां

    सितंबर में भी MEA ने इसी तरह की एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें भारतीयों को चेताया गया था कि फर्जी विदेशी जॉब ऑफर के नाम पर ईरान भेजे जाने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया था कि वीजा-फ्री सुविधा केवल पर्यटन तक सीमित थी, न कि रोजगार या अन्य कारणों के लिए।