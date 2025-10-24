Language
    सिंगापुर जाने का बना रहे हैं प्लान, तो यहां पढ़ें 2025 में कैसे कर सकते हैं वीजा के लिए अप्लाई

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:00 AM (IST)

    अगर आप भी सिंगापुर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको वीजा के लिए तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। हालांकि, आमतौर पर लोग वीजा अप्लाई करना काफी मुश्किल काम समझते हैं। लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी हो, तो यह काफी आसान हो सकता है। आइए जानें सिंगापुर वीजा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 

    Hero Image

    कैसे करें सिंगापुर वीजा के लिए आवेदन? (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप सिंगापुर के खूबसूरत गार्डन्स बाय द बे घूमने का सपना देख रहे हैं? या फिर क्लार्क क्वे की नाइटलाइफ का मजा लेने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां, तो सबसे पहला कदम है- सिंगापुर वीजा के लिए अप्लाई करना। 

    हालांकि, यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन सही जानकारी के साथ यह बेहद आसान है। आइए जानें कैसे 2025 में आप सिंगापुर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 

    आपको कौन-सा वीजा चाहिए?

    सिंगापुर कई तरह के वीजा देता है, जो आपकी यात्रा के उद्देश्य पर निर्भर करता है। साथ ही, आपके वीजा टाइप के अनुसार ही आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ेगी। 

    • टूरिस्ट वीजा- घूमने, परिवार या दोस्तों से मिलने या शॉर्ट-टर्म कोर्स के लिए।
    • बिजनेस वीजा- मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या व्यापारिक कामों के लिए।
    • स्टूडेंट वीजा- सिंगापुर में पढ़ाई करने के लिए।
    • वर्क वीजा- अगर आपको सिंगापुर की किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला है।
    Visa Application
    (Picture Courtesy: Freepik)

    ऑनलाइन अप्लाई करें

    सभी सिंगापुर वीजा एप्लीकेशन ऑनलाइन किए जाते हैं। आप आधिकारिक सिंगापुर सरकारी वेबसाइट या VFS Global पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं।

    • वेबसाइट पर जाकर “Apply for a Visa” पर क्लिक करें।
    • अपना अकाउंट बनाएं और वीजा का प्रकार चुनें।
    • अपनी पर्सनल डीटेल्स, ट्रैवल की तारीख और उद्देश्य भरें।
    • जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
    • वीजा फी ऑनलाइन जमा करें।
    • बायोमेट्रिक के लिए VFS Global सेंटर पर अपॉइंटमेंट बुक करें।

    जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करें

    जरूरी डॉक्यूमेंट्स वीजा के प्रकार पर निर्भर करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से आपको चाहिए-

    • पासपोर्ट (कम से कम 6 महीने की वैधता वाला)
    • ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन फॉर्म
    • हालिया पासपोर्ट साइज फोटो
    • वित्तीय प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप आदि)
    • होटल या रहने की बुकिंग
    • यात्रा की पूरी आइटिनररी
    • इंविटेशन लेटर (अगरकिसी के बुलावे पर जा रहे हैं)

    वीजा अपॉइंटमेंट के लिए जाएं

    • अपॉइंटमेंट के दिन VFS सेंटर पर समय से पहुंचें। अपने सभी ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और कन्फर्मेशन स्लिप साथ ले जाएं।
    • वहां आपके फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ (बायोमेट्रिक्स) लिए जाएंगे।

    वीजा अप्रूवल का इंतजार करें

    एप्लीकेशन जमा करने के बाद, आपकी फाइल Immigration & Checkpoints Authority (ICA) द्वारा जांची जाती है। आमतौर पर रिजल्ट 3-5 वर्किंग डे में मिल जाता है।

    वीजा फीस (2025 के अनुसार)

    • टूरिस्ट वीजा- SGD 30- SGD 150 (लगभग ₹1,650- ₹8,250)
    • स्टूडेंट वीजा- SGD 60 (लगभग ₹3,300)
    • वर्क वीजा- शुल्क वर्क पास के प्रकार के अनुसार बदलता है।

    सिंगापुर वीजा के लिए कब आवेदन करें?

    कम से कम 3-4 सप्ताह पहले आवेदन करना उचित है।

    क्या वीजा की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं?

    हां, आप अपने एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर से ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।

    क्या ट्रैवल इंश्योरेंस जरूरी है?

    जरूरी नहीं है, लेकिन यह मेडिकल या ट्रैवल इमरजेंसी में बहुत मददगार साबित होता है।

    अगर वीजा रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें?

    रिजेक्शन लेटर में कारण बताया जाएगा। समस्या सुधारकर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।