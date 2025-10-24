सिंगापुर जाने का बना रहे हैं प्लान, तो यहां पढ़ें 2025 में कैसे कर सकते हैं वीजा के लिए अप्लाई

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप सिंगापुर के खूबसूरत गार्डन्स बाय द बे घूमने का सपना देख रहे हैं? या फिर क्लार्क क्वे की नाइटलाइफ का मजा लेने का प्लान बना रहे हैं? अगर हां, तो सबसे पहला कदम है- सिंगापुर वीजा के लिए अप्लाई करना।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, यह प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन सही जानकारी के साथ यह बेहद आसान है। आइए जानें कैसे 2025 में आप सिंगापुर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

आपको कौन-सा वीजा चाहिए?

सिंगापुर कई तरह के वीजा देता है, जो आपकी यात्रा के उद्देश्य पर निर्भर करता है। साथ ही, आपके वीजा टाइप के अनुसार ही आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी पड़ेगी।

टूरिस्ट वीजा- घूमने, परिवार या दोस्तों से मिलने या शॉर्ट-टर्म कोर्स के लिए।

बिजनेस वीजा- मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या व्यापारिक कामों के लिए।

स्टूडेंट वीजा- सिंगापुर में पढ़ाई करने के लिए।

वर्क वीजा- अगर आपको सिंगापुर की किसी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला है।

(Picture Courtesy: Freepik)

ऑनलाइन अप्लाई करें

सभी सिंगापुर वीजा एप्लीकेशन ऑनलाइन किए जाते हैं। आप आधिकारिक सिंगापुर सरकारी वेबसाइट या VFS Global पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं।