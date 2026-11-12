मालदीव जाना भूल जाएंगे आप! लक्षद्वीप से लेकर गुलमर्ग तक, ये हैं भारत की 5 सबसे ड्रीमी हनीमून डेस्टिनेशंस

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शादी के बाद हनीमून पर कहां जाए, ये बहुत अहम सवाल होता है। अक्सर लोग मानते हैं कि किसी खूबसूरत जगह पर हनीमून मनाना है, तो इसके लिए विदेश ही जाना पड़ेगा, लेकिन भारत में भी कई इतनी खूबसूरत जगहें हैं, जो आपके हनीमून को यादगार बना देंगी। आइए जानें इन जगहों के बारे में।

गोवा (Picture Courtesy: Freepik) गोवा हनीमून के लिए भारत की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगहों में से एक है। गोल्डन बीच, नारियल के ऊंचे पेड़ और शानदार नाइटलाइफ इस जगह को कपल्स के लिए परफेक्ट बनाते हैं। नॉर्थ गोवा जहां अपनी पार्टियों और बीच शैक के लिए जाना जाता है, वहीं साऊथ गोवा अपने शांत बीच के लिए मशहूर है, जहां कपल्स सुकून भरे पल बिता सकते हैं।

गुलमर्ग (Picture Courtesy: Freepik) अगर आप बर्फबारी और खूबसूरत वादियों के बीच रोमांस करना चाहते हैं, तो जम्मू-कश्मीर का गुलमर्ग किसी जन्नत से कम नहीं है। ये जगह सर्दी में बर्फ की चादर ओढ़ लेती है। यहां आप गोंडाला राइड का आनंद लेते हुए बर्फीली चोटियां देख सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, तो स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं।

उदयपुर (Picture Courtesy: Freepik) अपने शाही ठाठ-बाठ के लिए जाना जाने वाला उदयपुर भी हनीमून के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन्स में से एक है। झीलों की नगरी कहलाने वाला ये शहर अपने खूबसूरत महल, ऐतिहासिक किलों और हेरिटेज होटल के लिए मशहूर है। यहां आप राजा-महाराजाओं जैसा अनुभव ले सकते हैं।

एलेप्पी (Picture Courtesy: Freepik) शादी की थकान उतारने के लिए एलेप्पी से बेस्ट और कोई जगह नहीं। यहां आपको भीड़ से दूर हनीमून मनाने का मौका मिलेगा। बैकवॉटर्स में आप हाउसबोट रेंट कर सकते हैं, जो काफी अच्छा एक्सपीरिएंस होता है। नारियल के पेड़, शांत पानी और पारंपरिक साउथ इंडियन खाना आपके हनीमून को यादगार बना देगा।