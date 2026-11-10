न मालदीव, न थाईलैंड… खूबसूरती के मामले में गोवा के इस बीच ने सबको पछाड़ा, दुनिया की टॉप लिस्ट में आया नाम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम जब भी कभी बीच पर घूमने की बात करते हैं, तो सबसे पहले गोवा जुबान पर आता है। समुद्र की लहरें, स्विम सूट और यारों का संग, कुछ ऐसा ही सपना हम सभी देखते हैं। हां, वो बात अलग है कि हर किसी का गोवा जाने का प्लान सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। पर गोवा की इसी खूबसूरती को आज दुनिया भी देख रही है, क्योंकि हाल ही में गोवा के पालोलेम बीच को वर्ल्ड में पहचान मिली है।

दुनिया के सबसे खूबसूरत बीच में शामिल गोवा का पालोलेम हाल ही में गोवा के दक्षिण जिले में स्थित पालोलेम समुद्र तट को 'बीच डॉट कॉम' के ग्लोबल इंडेक्स 2026 में एशिया के सबसे बेस्ट समुद्र तटों में जगह मिली है। बता दें कि इस बीच को दुनिया के 25 सबसे बेस्ट समुद्र तटों में छठे नंबर पर रखा गया है। इसमें सबसे खास बात कि यह एशिया का अकेला ऐसा बीच है जिसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है।