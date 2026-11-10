बर्फ से ढकी वादियों में बिताने हैं सुकून भरे पल? IRCTC लाया शिमला-मनाली का शानदार Winter Tour

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप सर्दियों की छुट्टियों में बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत नजारों के बीच समय बिताने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने टूरिस्ट्स के लिए एक खास हवाई टूर पैकेज पेश किया है, जिसका नाम 'SMA72 शिमला मनाली विंटर स्पेशल एक्स. चेन्नई' है। यह ट्रिप चेन्नई से शुरू होगी और इसमें आपको चंडीगढ़, शिमला और मनाली की हसीन वादियों की सैर कराई जाएगी।

(Image Source: AI-Generated) सफर से जुड़ी खास बातें यह एक फ्लाइट पैकेज है, यानी आपकी यात्रा चेन्नई से चंडीगढ़ तक हवाई जहाज के जरिए होगी।

यह पूरी ट्रिप 7 रात और 8 दिन की होगी, जिसकी शुरुआत 26 नवंबर 2026 को होगी और 3 दिसंबर 2026 को यह यात्रा खत्म होगी।

सबसे खास बात यह है कि इस पैकेज में सिर्फ 21 सीटें ही मौजूद हैं, इसलिए बुकिंग के लिए आपको जल्दी करनी होगी।

इस सफर का एक प्रमुख आकर्षण यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल 'कालका-शिमला टॉय ट्रेन' भी है। यह ट्रेन 103 सुरंगों और 800 से अधिक पुलों से होकर गुजरती है, जो अपने आप में एक अलग रोमांच है। इन शानदार जगहों पर घूमने का मिलेगा मौका इस ट्रिप में पर्यटकों को तीन प्रमुख शहरों की सबसे खूबसूरत और मशहूर जगहों पर ले जाया जाएगा: