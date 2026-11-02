दिल्ली से जापान ले जा रहा IRCTC, 9 दिनों के दूर में टोक्यो से हिरोशिमा तक 5 शहर घूमने का मौका; जानें पूरा खर्च

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए... आप 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती 'बुलेट ट्रेन' में बैठे हों, खिड़की के बाहर माउंट फूजी का खूबसूरत नजारा हो और दिनभर की मौज-मस्ती के बाद रात को रुकने के लिए एक शानदार 4-स्टार होटल आपका इंतजार कर रहा हो।

पढ़ने में किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है ना? अक्सर विदेश घूमने का प्लान बनाते ही फ्लाइट, वीजा और होटल बुक करने की टेंशन दिमाग खराब कर देती है। हालांकि, अगर आप जापान की इस जादुई दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो अब आपको कोई सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। IRCTC आपके लिए जापान का एक ऐसा फुल-प्रूफ टूर पैकेज लेकर आया है, जहां आपको बस अपना बैग पैक करना है। 9 दिनों की इस ट्रिप में आपके आराम और एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

(Image Source: AI-Generated) कब है ट्रिप और कौन-सी मिलेगी फ्लाइट? यह ट्रिप 19 अप्रैल से शुरू होकर 27 अप्रैल 2027 तक चलेगी। आप दिल्ली से 'ऑल निप्पॉन' एयरवेज की फ्लाइट में बैठकर टोक्यो के लिए उड़ान भरेंगे। इस ट्रिप में टोक्यो, हमामात्सू, क्योटो, ओसाका और हिरोशिमा जैसे विश्व प्रसिद्ध शहरों की सैर कराई जाएगी।

सफर में क्या-क्या खास देखने को मिलेगा? टोक्यो की रौनक: टोक्यो में आप असाकुसा मंदिर, टोक्यो स्काईट्री, शिबुया क्रॉसिंग, और रेनबो ब्रिज जैसी खूबसूरत जगहें देखेंगे।

टोक्यो में आप असाकुसा मंदिर, टोक्यो स्काईट्री, शिबुया क्रॉसिंग, और रेनबो ब्रिज जैसी खूबसूरत जगहें देखेंगे। माउंट फूजी और समुद्री जहाज: माउंट फूजी के 5वें स्टेशन या ओशिनो हक्काई की सैर के साथ-साथ आप हकोने में रोपवे और मजेदार 'पाइरेट शिप' की सवारी भी करेंगे।

माउंट फूजी के 5वें स्टेशन या ओशिनो हक्काई की सैर के साथ-साथ आप हकोने में रोपवे और मजेदार 'पाइरेट शिप' की सवारी भी करेंगे। बुलेट ट्रेन का रोमांच: क्योटो के मशहूर बैम्बू फॉरेस्ट, ओसाका के कैसल पार्क और नारा डियर पार्क का नजारा आपका मन मोह लेगा। ओसाका से हिरोशिमा जाने और फिर हिरोशिमा से टोक्यो लौटने के लिए आप दुनिया की तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन में सफर करेंगे। कितना आएगा खर्च और क्या मिलेंगी सुविधाएं? अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं, तो इस पैकेज की कीमत 4,77,000 रुपये है। वहीं, दो लोगों के साथ रूम शेयर करने पर प्रति व्यक्ति खर्च 3,87,000 रुपये तय किया गया है।