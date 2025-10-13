पहाड़ों से प्यार है, तो इस साल बिल्कुल मिस न करें भारत के ये 5 Winter Treks

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम आते ही पहाड़ों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। सफेद बर्फ से ढकी चोटियां, जमी हुई झीलें और ठंडी ताजा हवा- इन सबके बीच ट्रेकिंग का अनुभव किसी सपने से कम नहीं लगता। अगर आप इस साल कुछ नया और यादगार करना चाहते हैं, तो भारत के ये 5 शानदार विंटर ट्रेक्स (wWinter Treks In India) आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होने चाहिए। ये ट्रेक न केवल रोमांचक हैं बल्कि आपको प्रकृति के सबसे खूबसूरत रूप से रूबरू भी कराते हैं। आइए जानते हैं।

संदकफू-फालुत ट्रेक - पश्चिम बंगाल संदकफू–फलुत पश्चिम बंगाल का सबसे ऊंचा बिंदु है और यहां से आप दुनिया की चार सबसे ऊंची चोटियों- माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ल्होत्से और मकालू को एक साथ देख सकते हैं। यह ट्रेक भारत–नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिससे आप दोनों देशों के मनोरम नजारों का आनंद एक ही जगह से ले सकते हैं। रास्ते में आपको घने बांस के जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, और 'स्लीपिंग बुद्धा' पर्वतमाला का दृश्य इस सफर को वाकई यादगार बना देता है।

चादर ट्रेक - लद्दाख अगर आप असली एडवेंचर के शौकीन हैं, तो चादर ट्रेक आपके लिए है। जनवरी से फरवरी के बीच जब जांस्कर नदी पूरी तरह जम जाती है, तो बर्फ की मोटी परत पर चलने का यह अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं होता। लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर जमी इस नदी पर चलना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए इसके लिए मजबूत शरीर और अच्छी फिटनेस जरूरी है, लेकिन इस कठिनाई के बाद जो दृश्य मिलता है- वह सर्दियों के किसी परीकथा जैसे संसार का अनुभव कराता है।

केदारकंठा ट्रेक - उत्तराखंड उत्तराखंड का केदारकंठा ट्रेक ट्रेकर्स के बीच 'क्वीन ऑफ विंटर ट्रेक्स' के नाम से मशहूर है। यह मध्यम स्तर का ट्रेक है, जो छोटे से गांव सांकरी से शुरू होकर बर्फीले जंगलों और खूबसूरत कैंपसाइट्स से गुजरता है। पांच दिन का यह सफर शुरुआती ट्रेकर्स के लिए भी बेस्ट है। यहां से बर्फ से ढके हिमालयी शिखरों का मनोरम नजारा किसी सीनरी जैसा लगता है।

पराशर लेक ट्रेक - हिमाचल प्रदेश मंडी के पास स्थित यह छोटा और खूबसूरत ट्रेक आपको घने देवदार के जंगलों और बर्फ से ढके घास के मैदानों से होते हुए शांत पराशर झील तक ले जाता है। इस झील के पास एक लकड़ी का मंदिर भी है जो ऋषि पराशर को समर्पित है। यह ट्रेक काफी आसान है और पहली बार ट्रेकिंग करने वालों के लिए बिल्कुल सही है।

दयारा बुग्याल ट्रेक - उत्तराखंड अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां बर्फीले मैदान आसमान से बातें करते दिखें, तो दयारा बुग्याल ट्रेक आपके लिए बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी जिले में स्थित यह ट्रेक आसान से मध्यम स्तर का है और पाइन, ओक और मेपल के जंगलों से होकर गुजरता है। यहां से आपको हिमालय की शानदार चोटियों- बंदरपूंछ और ब्लैक पीक के दृश्य मिलते हैं। नवंबर से मार्च का समय इस ट्रेक के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।