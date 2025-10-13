एयरपोर्ट पर की गई ये 7 गलतियां करा सकती हैं आपकी फ्लाइट मिस, नियमों को हल्के में लेने की न करें भूल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम सोचते हैं कि बोर्डिंग पास मिलते ही सफर तय हो गया, लेकिन असली मुश्किलें तो उसके बाद शुरू होती हैं। जी हां, कई बार यात्री सुरक्षा जांच पार कर लेते हैं, गेट तक पहुंच भी जाते हैं, और तभी घोषणा होती है- “आपकी बोर्डिंग रद्द कर दी गई है।”

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसकी वजह कुछ ऐसी मामूली गलतियां (Common Airport Mistakes) होती हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आपको महंगा पड़ सकता है। दरअसल, एयरलाइंस अब बेहद सख्त नियमों पर काम कर रही हैं और इस बीच छोटी-सी चूक भी फ्लाइट छूटने की वजह बन सकती है। आइए जानते हैं वे 7 गलतियां, जिनसे बचना जरूरी है ताकि आपकी ट्रिप बिना किसी स्ट्रेस के पूरी हो सके।

गेट तक देर से पहुंचना कई यात्री समय पर चेक-इन कर लेते हैं, लेकिन गेट तक पहुंचने में देर कर देते हैं। ज्यादातर एयरलाइंस उड़ान से 20-25 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद कर देती हैं। ऐसे में, अगर आप चाय-कॉफी या खरीदारी करते हुए समय गंवा देते हैं, तो ये एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए, बेहतर है कि आप पहले गेट तक पहुंचें, फिर आराम से कॉफी पिएं। खासकर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 45-60 मिनट पहले गेट पर मौजूद रहना समझदारी है।

नशे की हालत या बीमारी के लक्षण अगर आप नशे में हैं या दिखने में अनहेल्दी लग रहे हैं, तो एयरलाइन स्टाफ को आपको बोर्डिंग से रोकने का पूरा अधिकार है। यह नियम सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। हल्की नशे की गंध, ज्यादा बोलना या खांसी-जुकाम जैसी स्थिति में भी आपको रोक दिया जा सकता है- खासतौर पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में। इसलिए उड़ान से पहले अपनी स्थिति पर ध्यान दें और जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह लें।

बैगेज नियमों की अनदेखी कई बार हैंडबैग या कैबिन लगेज तय सीमा से ज्यादा बड़ा या भारी होता है। गेट पर स्टाफ उसे चेक-इन कराने को कह सकता है। अगर यात्री इनकार करे या निषिद्ध सामान साथ रखे, तो बोर्डिंग रोक दी जाती है। बता दें, हर एयरलाइन के नियम अलग होते हैं, इसलिए उड़ान से पहले अपने बैग का आकार और वजन जांच लेना सबसे बेहतर है।

अधूरे या गलत दस्तावेज ध्यान रहे कि बोर्डिंग पास ही सबकुछ नहीं होता। पहचान पत्र, वैध पासपोर्ट, वीजा और कई बार वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी होते हैं।

अगर इनमें से कुछ भी एक्सपायर है या नाम की स्पेलिंग टिकट से मेल नहीं खाती, तो गेट पर ही रोक दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैधता कम से कम छह महीने होनी चाहिए। चूंकि, थोड़ी-सी चूक से पूरी यात्रा खतरे में पड़ सकती है, इसलिए दस्तावेज दो बार जरूर जांचें।

गेट बदलने की सूचना न देखना बड़े हवाईअड्डों पर गेट बदलना आम बात है। अगर आप मोबाइल में व्यस्त हैं या खरीदारी में, तो गेट बदलने की घोषणा मिस करना आसान है। इसका नतीजा यह होगा कि आप गलत गेट पर पहुंचेंगे और फ्लाइट निकल जाएगी। इसलिए समय-समय पर सूचना स्क्रीन और एयरलाइन ऐप दोनों पर नजर रखें।

नियम तोड़ना या स्टाफ से बहस करना कई यात्री जल्दी चढ़ने की कोशिश में या स्टाफ से बहस में उलझ जाते हैं। एयरलाइन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर आपको “डिसरप्टिव पैसेंजर” घोषित कर सकती है। थोड़ी-सी बहस या गुस्सा भी आपकी उड़ान रद्द करा सकता है। इसलिए, हमेशा शांत रहें क्योंकि, यह न सिर्फ माहौल को बेहतर बनाता है बल्कि किसी भी आपात स्थिति में स्टाफ भी आपकी मदद के लिए तैयार रहता है।

पेमेंट या सीट कन्फर्मेशन में गलती ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल से टिकट लेते समय कई बार पेमेंट पूरी नहीं होती या सीट की कन्फर्मेशन नहीं हो पाती। तब गेट पर जाकर पता चलता है कि आपकी टिकट सिस्टम में 'कन्फर्म' ही नहीं है। इससे बचने के लिए उड़ान से 24 घंटे पहले एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप से बुकिंग की पुष्टि कर लें। ईमेल या एसएमएस में आई कोई भी अलर्ट नजरअंदाज न करें।