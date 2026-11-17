लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनकर उभरा है। वायु प्रदूषण सिर्फ भारत में ही खतरनाक स्तर पर नहीं है। दुनिया के कई देशों में वायु प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं, जहां की हवा काफी शुद्ध और साफ है।

IQAir World Air Quality रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक, दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां वायु प्रदूषण का स्तर काफी कम है और वहां की हवा स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। आइए जानें दुनिया के इन 10 देशों के बारे में, जहां वायु प्रदूषण का स्तर सबसे कम है।

फ्रेंच पोलिनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित ये द्वीप समूह इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। यहां हवा में PM2.5 का स्तर सिर्फ 1.8 दर्ज किया गया, जो इसे दुनिया के सबसे कम प्रदूषित देश में से एक बनाता है।