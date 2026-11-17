लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर आज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। दिल्ली जैसे शहरों में ये समस्या और भी बड़ी है। हवा में मौजूद PM2.5, PM10 और दूसरे प्रदूषण सांस की नली को इरिटेट कर सकते हैं और फेफड़ों में सूजन पैदा कर सकते हैं।

इसके आम लक्षणों में लगातार खांसी, गले में खराश, सीने में जकड़न, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि कब डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। किन लोगों को होती है सबसे ज्यादा परेशानी? अस्थमा, सीओपीडी, दिल के मरीज, बच्चों और बुजुर्गों को वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हालांकि, इस बात को न भूलें कि जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें भी वायु प्रदूषण की वजह से सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? अगर आप प्रदूषित हवा से दूर रहते हैं, तो हल्की-फुल्की खांसी या गले की खराश अपने आप ठीक हो सकती है, लेकिन कुछ लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर लगातार खांसी बनी रहे, घरघराहट की समस्या बार-बार हो, सांस फूलने की समस्या बढ़ती जाए, सीने में जकड़न महसूस हो, पहले से मौजूद सांस की कोई बीमारी और ज्यादा गंभीर हो जाए या आपको अपने रेस्क्यू इनहेलर की जरूरत सामान्य से ज्यादा बार पड़ रही है, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है।