अब आप नहीं, ट्रेन आते ही कुली आपको ढूंढेगा! PNR से ऑनलाइन ही हो जाएगी बुकिंग; ऐप पर दिखेगा फिक्स किराया

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रेन से यात्रा करते समय भारी-भरकम सूटकेस उठाने की चिंता या घर के बुजुर्गों को प्लेटफॉर्म तक सुरक्षित ले जाने की फिक्र अब बीते दिनों की बात होने वाली है।

दरअसल, भारतीय रेलवे एक ऐसा स्मार्ट और डिजिटल समाधान लेकर आया है, जिससे आपको स्टेशन पर कुली खोजने या व्हीलचेयर के लिए भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आसान सवालों के जरिए समझते हैं कि आप इस नई सुविधा का फायदा कैसे उठा सकते हैं।

(Image Source: AI-Generated) Q1: यह नई सुविधा आखिर क्या है? रेलवे ने यात्रियों की सहूलियत के लिए एडवांस बुकिंग सिस्टम तैयार किया है। इसके जरिए आप अपनी यात्रा से पहले ही मोबाइल ऐप या वेबसाइट से कुली और व्हीलचेयर बुक कर सकते हैं। यह पूरी बुकिंग आपके टिकट के PNR नंबर से जुड़ी होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपकी बुकिंग करते ही कुली को आपकी ट्रेन का समय और प्लेटफॉर्म की सटीक जानकारी मिल जाएगी, जिससे स्टेशन पर पहुंचते ही आपको तुरंत मदद मिल सकेगी।

Q2: यह सर्विस कब और किन स्टेशनों पर शुरू हो रही है? इस बेहतरीन पहल की शुरुआत अजमेर रेल मंडल से 16 नवंबर 2026 को हो रही है। इसके साथ ही, उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में भी इसे लागू करने की पूरी तैयारी है और उम्मीद है कि दिसंबर तक वहां भी यह सेवा शुरू हो जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, अगर यह प्रयोग सफल रहता है, तो जल्द ही इसे देश के अन्य बड़े और व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर भी लागू कर दिया जाएगा।

Q3: कुली बुक करने का नया तरीका क्या होगा? कुली की सुविधा पाने के लिए 'कुलीवाला' ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा।

ऐप में आपको अपनी बेसिक जानकारी जैसे PNR नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और सामान की डिटेल भरनी होगी।

आपको ऐप पर ही स्टेशन पर मौजूद कुलियों की पूरी लिस्ट, उनके नाम, फोन नंबर और सबसे जरूरी, उनका फिक्स किराया दिखाई देगा।

जैसे ही आप बुकिंग पूरी करेंगे, सिस्टम ऑटोमैटिक तरीके से कुली को SMS और कॉल के जरिए अलर्ट भेज देगा। Q4: क्या अब किराये को लेकर मोलभाव नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इस सुविधा का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ज्यादा पैसे वसूलने की समस्या खत्म हो जाएगी। आपको ऐप पर ही साफ तौर पर किराया दिख जाएगा। आप चाहें तो डिजिटल पेमेंट जैसे गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हैं। जो लोग कैश देना चाहते हैं, उनके लिए नकद भुगतान का विकल्प भी खुला रखा गया है।