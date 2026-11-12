ट्रेन में ऑनलाइन खाना मंगाते हैं, तो इन 14 फूड वेबसाइट्स से बचें! IRCTC ने बताया फर्जी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रेन का सफर हो और अपनी सीट पर बैठे-बैठे मनपसंद खाना मिल जाए, तो सफर का मजा दोगुना हो जाता है। आजकल ज्यादातर यात्री अपने मोबाइल से ही खाना ऑर्डर करना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गलत क्लिक आपको बीमार कर सकता है या आपके बैंक खाते को खाली कर सकता है?

रेलवे की संस्था IRCTC ने ट्रेन यात्रियों के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। उन्होंने 14 ऐसी फर्जी और अनऑथराइज्ड फूड डिलीवरी वेबसाइट्स की लिस्ट शेयर की है, जिनसे खाना मंगाना आपके लिए भारी पड़ सकता है। बिना लाइसेंस वाले ढाबों से आता है खाना IRCTC का कहना है कि ये फर्जी प्लेटफॉर्म अक्सर ऐसे रेस्टोरेंट्स से खाना पैक कराते हैं जिनके पास न तो कोई वैध फूड लाइसेंस होता है और न ही वे FSSAI के नियमों को मानते हैं। इन जगहों पर साफ-सफाई का कोई अता-पता नहीं होता। खाना बनाने और डिलीवरी करने वाले स्टाफ की मेडिकल जांच भी नहीं की जाती। जाहिर है, ऐसी जगहों से आया खाना आपकी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

डेटा चोरी और पैसों के नुकसान का जाल खतरा सिर्फ खराब खाने तक सीमित नहीं है। जब आप इन गैर-आधिकारिक साइट्स पर पेमेंट करते हैं, तो आप अपना PNR नंबर, ईमेल और बैंक से जुड़ी संवेदनशील जानकारी वहां डाल देते हैं। IRCTC ने चेतावनी दी है कि ऐसी वेबसाइट्स से आपका डेटा लीक हो सकता है और आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं।

इसके अलावा, यात्रियों की यह भी शिकायत रहती है कि इन साइट्स पर पैसे कट जाने के बाद भी खाना समय पर नहीं पहुंचता या अचानक ऑर्डर कैंसल कर दिया जाता है। जब यात्री अपना रिफंड मांगते हैं, तो कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता और पैसे हमेशा के लिए डूब जाते हैं।

इन 14 वेबसाइट्स से भूलकर भी न मंगाएं खाना आईआरसीटीसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर भरोसा न करें और इन 14 वेबसाइट्स का इस्तेमाल बिल्कुल न करें: RAILRESTRO.COM RAILRESTRO.IN RAILMITRA.COM TRAVELKHANA.COM TRAINSCAFE.COM DIBRAIL.COM RAILFOOD.NET TRAVELERFOOD.COM FOODONTRACK.IN ECATERING.APP KHANAONLINE.IN TRAINWAY.IN RAILMEAL.COM TRAINMENU.COM फिर कहां से ऑर्डर करें खाना? अगर आप ट्रेन में सेफ और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, तो IRCTC ने इसके लिए कुछ भरोसेमंद तरीके भी बताए हैं: