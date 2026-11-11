ट्रेन लेट है और प्लेटफॉर्म पर आ रही है नींद? बाहर महंगा होटल मत ढूंढिए, काम आएगी रेलवे की ये सहूलियत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लंबी दूरी की रेल यात्रा के दौरान कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी अगली ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म की भीड़-भाड़ में घंटों बिताना किसी सिरदर्द से कम नहीं लगता। यात्रियों की इसी थकान और बोरियत को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे दो शानदार सुविधाएं देता है- वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में असल में क्या अंतर है? सही जानकारी न होने की वजह से बहुत से यात्री इन सुविधाओं का फायदा ही नहीं उठा पाते। आइए, इस आर्टिकल में एकदम आसान शब्दों में समझते हैं कि ये दोनों जगहें एक-दूसरे से कैसे अलग हैं और आपको कब, किसका इस्तेमाल करना चाहिए।

बिल्कुल मुफ्त है रेलवे का वेटिंग रूम जैसा कि नाम से ही साफ है, यह ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए बना एक बड़ा हॉल होता है। यह एक पब्लिक स्पेस है जहां कई यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इस्तेमाल के लिए आपको अपनी जेब से कोई अलग से पैसा नहीं देना होता। अगर आपकी ट्रेन आने में कुछ समय बाकी है, तो आप यहां बैठकर इंतजार कर सकते हैं।

स्टेशन के सामान्य या एसी वेटिंग रूम में जाने का नियम बहुत सीधा है। आपके पास बस अपनी यात्रा का एक वैध टिकट होना चाहिए। एंट्री गेट पर अपना रेलवे टिकट दिखाइए और अंदर जाकर अपनी ट्रेन का इंतजार कीजिए।

होटल जैसी प्राइवेसी देता है रिटायरिंग रूम रिटायरिंग रूम का कॉन्सेप्ट वेटिंग रूम से बिल्कुल अलग है। यह किसी अच्छे होटल के कमरे की तरह होता है जो पूरी तरह से आपकी निजता के लिए बना है। यहां आपको थकान मिटाने के लिए आरामदायक बिस्तर और नहाने के लिए अटैच बाथरूम जैसी सुख-सुविधाएं मिलती हैं।

इस कमरे में रुकने के लिए आपके पास सिर्फ ट्रेन का टिकट होना ही काफी नहीं है। आपको इसका अलग से शुल्क चुकाना पड़ता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार इसे कुछ घंटों या पूरे दिन के लिए बुक कर सकते हैं। इसकी बुकिंग आप स्टेशन के काउंटर पर जाकर या फिर ऑनलाइन आईआरसीटीसी के पोर्टल से आसानी से कर सकते हैं।