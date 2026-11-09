पहली ट्रेन लेट होने से दूसरी छूटे तो क्या करें? नहीं डूबेगा टिकट का पैसा, अगर जान लिया रिफंड का यह नियम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लंबी दूरी के सफर में अक्सर हमें एक स्टेशन से दूसरी ट्रेन बदलनी पड़ती है, लेकिन क्या हो अगर आपकी पहली ट्रेन ही इतनी लेट हो जाए कि स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही आपकी दूसरी ट्रेन छूट जाए? ऐसे में, सफर की थकान के साथ-साथ टिकट के पैसे डूबने की टेंशन भी हर किसी को सताने लगती है।

हालांकि, इंडियन रेलवे का एक ऐसा शानदार नियम है जो इस स्थिति में आपके पैसे वापस दिला सकता है। बस आपको बुकिंग से लेकर ट्रेन छूटने तक कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। बुकिंग के वक्त करें ये स्मार्ट काम रिफंड मिलने की असली चाबी आपकी बुकिंग में ही छिपी है। जब भी आप IRCTC से दो अलग-अलग ट्रेनों की टिकट लें, तो हमेशा 'Connecting Journey Booking' का ऑप्शन जरूर चुनें। इसे चुनते ही सिस्टम आपसे पहली ट्रेन का पीएनआर नंबर मांगेगा, जिसे आपको दर्ज करना है। इससे रेलवे के रिकॉर्ड में यह बात फीड हो जाती है कि आपकी ये दोनों यात्राएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

रिफंड के लिए 3 घंटे का 'गोल्डन रूल' अगर पहली ट्रेन की देरी की वजह से दूसरी ट्रेन छूट गई है, तो स्टेशन पर निराश होने के बजाय तुरंत एक्शन लें। रेलवे के नियमों के अनुसार, आपकी पहली ट्रेन जिस स्टेशन पर पहुंची है, उसके वहां पहुंचने के ठीक 3 घंटे के भीतर आपको टीडीआर फाइल करना होगा। अगर आपने 3 घंटे की इस डेडलाइन को पार कर दिया, तो रिफंड का दावा खारिज हो जाएगा।

ऑनलाइन TDR फाइल करने का आसान तरीका टीडीआर भरने के लिए आपको किसी काउंटर की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। यह काम आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं: सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर अपने अकाउंट में लॉग-इन करें।

इसके बाद 'My Account' सेक्शन में जाएं और 'My Transactions' वाले हिस्से पर क्लिक करें।

यहां आपको 'TDR' फाइल करने का ऑप्शन मिल जाएगा।

अपनी टिकट का PNR चुनें, ट्रेन छूटने की वजह बताएं और इसे सबमिट कर दें। रेलवे सिस्टम आपके दावे की पड़ताल करेगा। सबकुछ सही होने पर आपका पैसा सीधे उसी बैंक खाते में आ जाएगा जिससे आपने पेमेंट किया था।