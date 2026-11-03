ट्रेन में सामान छूट जाने पर क्या कहता है रेलवे का नियम? पैनिक होने के बजाय तुरंत उठाएं ये 3 जरूरी कदम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी या किसी और वजह से अपना बैग, लैपटॉप या मोबाइल ट्रेन में ही भूल जाते हैं। जब ऐसा होता है, तो डर और घबराहट होना तय है।

हालांकि, अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाएं और तुरंत सही कदम उठाएं, तो आपका सामान वापस मिलने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। जी हां, भारतीय रेलवे ने इसके लिए खास इंतजाम किए हुए हैं। आइए जानते हैं कि अगर ट्रेन में कुछ छूट जाए, तो आपको क्या करना चाहिए।

(Image Source: AI-Generated) तुरंत करें ये जरूरी काम मान लीजिए आप ट्रेन से उतर गए हैं और आपको याद आया कि अरे, सामान तो छूट गया। तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर के पास दौड़ें और उन्हें बताएं। इसके बाद, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) के हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत कॉल लगाएं। उन्हें बताएं कि आप किस कोच में थे, आपकी बर्थ कौन सी थी और क्या सामान छूटा है।

अगर हो सके तो अपने डिब्बे के अटेंडेंट या टीटीई से भी बात करें। अगर उन्हें समय पर पता चल गया, तो वे आपका सामान सुरक्षित रख लेंगे। रेलवे का 'मिशन अमानत' आएगा काम जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे यात्रियों की मदद के लिए एक 'ऑपरेशन अमानत' भी चलाता है। इसमें होता ये है कि आरपीएफ को जो भी सामान मिलता है, वे उसकी फोटो खींचकर अपनी क्षेत्रीय वेबसाइट पर डाल देते हैं।

आप बस वेबसाइट पर 'Mission Amanat' वाले पेज पर जाइए। अपनी ट्रेन और तारीख डालकर चेक कीजिए। अगर आपके सामान की फोटो वहां दिख जाए, तो आप उस स्टेशन या आरपीएफ पुलिस पोस्ट पर जाकर अपना सामान मांग सकते हैं।