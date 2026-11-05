'अगर छूट गई ट्रेन तो क्या होगा मेरा..', फेस्टिव सीजन के बीच इसी डर के साए में जी रहा हर यात्री

शशि ठाकुर, नई दिल्ली। घर पहुंचने के बीच ट्रेन छूटने की चिंता, त्योहारी सीजन में रेलवे स्टेशनों से प्लेटफॉर्म तक पहुंचना ही किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। भारी-भरकम सूटकेस, कंधे पर बच्चों के साथ ही धुकधुकी कि कहीं गाड़ी छूट न जाए।

नई दिल्ली और आनंद विहार जैसे व्यस्त स्टेशनों के बाहर से लेकर प्लेटफॉर्म तक का यात्रियों का सफर इन दिनों ऐसे ही सुरक्षा घेरे और इंतजामों से होकर गुजर रहा है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। स्थिति यह है कि यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश में 15 से 20 मिनट लग रहे हैं। जबकि, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आने से पहले यात्रियों को रस्सियों और बैरिकेडिंग के दायरे में रोककर रखा जा रहा है।