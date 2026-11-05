मुजफ्फरपुर से शुरू हुई सरकारी इंटर स्टेट बस सेवा, दिल्ली-बिहार रूट पर ऑनलाइन टिकट से करें यात्रा

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Inter State Bus: बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) के तहत अंतरराज्यीय (इंटर स्टेट) सरकारी बसों का परिचालन गुरुवार से विधिवत शुरू हो गया है।

क्षेत्रीय प्रबंधक रविकांत नारायण ने मुजफ्फरपुर बस पड़ाव से लगभग आधा दर्जन बसों को विभिन्न रूटों के लिए रवाना किया। पर्व-त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुगम आवाजाही और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर इन विशेष बसों का संचालन शुरू किया गया है।