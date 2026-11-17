लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, अगर आपका पासपोर्ट सिर्फ यह न बताए कि आप कितने देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं, बल्कि यह भी बताए कि आप अपनी असल जिंदगी में कितने 'खुश' हैं? जी हां, 2026 की एक नई रिपोर्ट ने पासपोर्ट की ताकत मापने का पूरा नजरिया ही बदल दिया है।

'हैप्पी पासपोर्ट्स इंडेक्स' के मुताबिक, अब सबसे दमदार पासपोर्ट वह नहीं जो सिर्फ यात्रा की सहूलियत दे, बल्कि वह है जिसके देश के नागरिक अपने देश में सबसे ज्यादा आजाद और खुशहाल महसूस करते हैं। (Image Source: AI-Generated) किन पैमानों पर बनी है यह लिस्ट? इस रिपोर्ट में कुल 50 देशों का आकलन किया गया है और हर देश को 100 में से नंबर दिए गए हैं (World’s Happiest Passports 2026)। रैंकिंग तय करने के लिए केवल यात्रा की सुविधा को नहीं, बल्कि चार अहम बातों को ध्यान में रखा गया है:

लोगों की भलाई और खुशहाली

अपने देश में मिलने वाली आजादी

घूमने-फिरने की सहूलियत

स्वास्थ्य, सुरक्षा और समृद्धि नॉर्डिक देशों ने फिर मारी बाजी दुनिया भर में नॉर्डिक देश अपने खुशहाल माहौल के लिए जाने जाते हैं और इस लिस्ट में भी उनका ही दबदबा है। टॉप-4 जगहों पर इन्हीं देशों ने अपना कब्जा जमाया है।

इस लिस्ट में 93.2 अंकों के साथ फिनलैंड ने दुनिया के सबसे खुशहाल पासपोर्ट का ताज पहना है। वहीं, 92.4 अंकों के साथ आइसलैंड दूसरे और 92.1 अंकों के साथ डेनमार्क तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है।

व्यक्तिगत आजादी है असली खुशी का राज रिपोर्ट के आंकड़ों से एक बहुत ही रोचक बात सामने आई है। अमीर देशों में, अच्छी कमाई या सिर्फ एक मजबूत पासपोर्ट से ज्यादा खुशी इस बात से मिलती है कि लोगों को अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की कितनी छूट है।