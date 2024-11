Paragliding Destinations Around The World पैराग्लाइडिंग एक ऐसा एडवेंचर स्‍पोर्ट है जो न केवल आपको रोमांच से भर देगा बल्‍कि प्राकृतिक सौंदर्य को भी देखने का मौका देगा। अगर आप भी एडवेंचर लवर्स हैं तो दुन‍िया भर में मौजूद इन Paragliding Destinations पर जाकर मजा ले सकते हैं। इससे आपकी यात्रा भी यादगार बन जाएगी और एंजॉयमेंट में भी कोई कमी नहीं रहेगी।

लाइफस्‍टाइल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। Best Paragliding Destinations In The World: आज के समय में लोगों को एडवेंचर का काफी शौक होता है। वो ट्रैकिंग, कैम्पिंग, राफ्टिंग जैसी एक्टीविटीज में ह‍िस्‍सा लेते हैं। इन्‍हीं में से पैराग्लाइडिंग एक है। पैराग्लाइडिंग एक ऐसे एडवेंचर स्‍पोर्ट्स में आता है जिसमें आसमान में उड़ते हुए पृथ्‍वी की खूबसूरती को देखा जा सकता है। अगर आप पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं और किसी ऐसी जगह छुट्टियां बिताना चाहते हैं, जहां इस एंडवेंचर स्पोर्ट (Adventure Sports) का मजा लिया जा सके ताे ये आर्टिकल आपके ल‍िए ही है। दुनियाभर में कई ऐसी जगहें हैं जहां पैराग्लाइडिंग के शौकीन अपनी यात्रा का मजा ले सकते हैं। हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप पैराग्लाइडिंग को एंजॉय कर पाएंगे। बीर ब‍िल‍िंग, भारत