लक्षद्वीप- नीले रंग के लैगून, कोरल रीफ्स और खूबसूरत सफेद रेत के द्वीप के नजारों के लिए जाना जाने वाला लक्षद्वीप इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। नीले रंग के लैगून, कोरल रीफ्स और खूबसूरत सफेद रेत के द्वीप के नजारों के लिए जाना जाने वाला लक्षद्वीप इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। लक्षद्वीप में आप कई स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जिसमें आपको यहां के मरीन लाइफ को करीब से देखने का मौका मिल सकता है।

मौसिनराम- मेघालय का मौसिनराम सबसे ज्यादा रेनफॉल वाली जगहों में से एक है। यहां के हरे-भरे नजारे और बलुआ पत्थर की गुफाओं के लिए ये जगह जाना जाता है।

गोवा- पार्टी करने या समुद्र किनारे वेकेशन मनाने के लिए गोवा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जगहों में से एक है। भीड़भाड़ वाली जगहों के अलावा, यहां कई शांत बीच भी हैं, जहां घूमने का अलग ही मजा है।

खजियार- हिमाचल प्रदेश के खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये हिल स्टेशन अपने हरे-भरे घास के मैदानों, खूबसूरत पहाड़ों के लिए जाना जाता है।

चेट्टीनाड- तमिलनाडु का चेट्टीनाड अपनी खूबसूरत हेरिटेज हवेलियों, अलग तरह की वास्तुकला और पारंपरिक खानपान के लिए जाना जाता है।

मध्य प्रदेश- पन्ना नेशनल पार्क में टाइगर सफारी और यहां के ऐतिहासिक मंदिरों के कारण ये जगह पर्यटन के लिए बेहतरीन जगह है।

जोधपुर- राजस्थान के ब्लू सिटी के नाम से जाना जाने वाला जोधपुर अपनी ऐतिहासिक इमारतों और खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है।

मुंबई- महाराष्ट्र का ये शहर अपने अपने रेस्तरां और हॉस्पिटैलिटी की वजह से इस लिस्ट में शामिल किया गया है।