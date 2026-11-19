लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मलेशिया एशिया के सबसे पसंदीदा हॉलीडे डेस्टिनेशन में से एक है और भारतीयों को यहां वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा मिलती है। लेकिन अगर आप नए साल यानी 2027 में मलेशिया घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।

मलेशिया ने भारतीयों को मिलने वाली वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा बंद करने का फैसला लिया है। ये नया नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा, जिसके बाद मलेशिया जाने वाले हर भारतीय के लिए वीजा लेना अनिवार्य हो जाएगा। आइए जानें इस बारे में।

कब और कैसे कर सकेंगे वीजा अप्लाई? मलेशिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने 17 नवंबर को एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके बताया कि अगले साल की शुरुआत से भारतीयों के लिए वीजा-फ्री एंट्री की सुविधा खत्म हो जाएगी। इस नोटिस के मुताबित, 1 जनवरी 2027 या उसके बाद मलेशिया में एंटर करने वाले हर भारतीय नागरिक के पास वीजा बिफॉर अराइवल होना चाहिए।

नए नियमों के लागू होने से पहले यात्रियों की सुविधा के लिए वीजा एप्लिकेशन प्रोसेस जल्द शुरू किया जा रहा है। भारतीय नागरिक 1 दिसंबर 2026 से MyVISA ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मलेशियाई वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

अधूरे एप्लिकेशन पर सख्ती मलेशिया के इमिग्रेशन विभाग ने अधूरे या पेंडिंग वीजा आवेदनों के लिए एक नया नियम जारी किया है। अगर कोई एप्लिकेशन 7 वर्किंग डेज तक न्यू एप्लिकेशन या पेंडिंग पेमेंट में पड़ा रहता है, वह खुद ही एक्सपायर हो जाएगा और दोबारा अप्लाई करने के लिए शुरू से पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। ये नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो चुका है और 1 सितंबर 2026 से पहले जमा किए एप्लिकेशन पर भी लागू होता है।

वीजा और ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़े बदलाव वीजा-फ्री एंट्री खत्म करने के अलावा, मलेशिया ने ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर भी कुछ बदलाव किए हैं। 1 सितंबर 2026 से मलेशिया ने 31 देशों के नागरिकों के लिए मल्टीपल-एंट्री वीजा भी सीमित कर दिया है। अब ये वीजा केवल बिजनेस, मेडिकल ट्रीटमेंट, वेडिंग टूरिज्म और फ्लाई-एंड-क्रूज यात्रियों को ही दिया जा रहा है।