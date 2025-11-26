Namo Bharat ट्रेन में बर्थडे पार्टी और इवेंट के लिए बुक करें पूरा कोच; पढ़ें कीमत और बुकिंग के नियम

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप अपनी पार्टी, बर्थडे या प्री-वेडिंग शूट को एक अनोखा ट्विस्ट देना चाहते हैं, तो अब Namo Bharat ट्रेन आपके लिए तैयार है। NCRTC ने एक नई पॉलिसी (Train Coach Rental for Parties) जारी की है, जिसके तहत लोग अब ट्रेन को प्राइवेट इवेंट्स व शूट्स के लिए बुक कर सकते हैं।

जी हां, दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर पर चलने वाली यह हाई-टेक ट्रेन अब सिर्फ सफर का जरिया नहीं, बल्कि एक यादगार इवेंट स्पेस बन चुकी है। अब आप बर्थडे पार्टी, इंगेजमेंट सेरेमनी, प्री-वेडिंग शूट या फिल्म शूटिंग के लिए ट्रेन की कोच बुक कर सकते हैं। अगर आप भी अपने किसी इवेंट का आयोजन ट्रेन में करना चाहते हैं, तो आइए जानें इसकी कीमत क्या है, टाइमिंग क्या होंगी और बुकिंग (Namo Bharat Train Booking) कैसे कर सकते हैं।

क्या सुविधाएं मिलेंगी? अब पार्टी प्लान करने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि ट्रेन में आपको सुविधाएं क्या-क्या मिलेंगी। आप अब स्टैटिक और रनिंग दोनों तरह की ट्रेन कोचेस बुक कर सकते हैं। यानी आप चाहें, तो स्टेशन पर रुकी हुई कोच भी बुक कर सकते हैं, या चलती हुई ट्रेन में भी डिब्बा बुक कर सकते हैं। इसके अलावा दुहाई डिपो में मौजूद मॉक-अप कोच भी शूट्स के लिए उपलब्ध है यानी बारिश, भीड़ या रोशनी की कोई टेंशन नहीं।

(Picture Courtesy: NCRTC) बुकिंग के लिए चार्जेस क्या हैं? ट्रेन में प्राइवेट इवेंट प्लान करना काफी दिलचस्प हो सकता है। लेकिन इसे सुनकर सभी के मन में सवाल आ रहा है कि इसकी कीमत क्या होगी। दरअसल, आपको पहले 20 हजार रुपए की रिफंडेबल रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करवानी पड़ेगी। ध्यान दें कि यह रिफंडेबल है यानी अगर इवेंट के दौरान आप ट्रेन कोच को कोई नुकान नहीं पहुंचाएंगे, तो आपको बाद में ये पैसे वापस मिल जाएंगे।

लाइसेंस फीस के तौर पर आपको 5,000-10,000 रुपए प्रति घंटा लग सकते हैं। कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि डेकोरेशन NMRC करेगा या आप खुद। जरूरी बातें कितने कोच बुक होंगे- ज्यादा से ज्यादा 4 कोच

कैपेसिटी- हर कोच में 50 लोग

बुकिंग टाइम- कम से कम 15 दिन पहले नोएडा मेट्रो की वेबसाइट पर

टाइम विंडो- सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक इस पूरी प्रक्रिया को सुपरवाइज करने के लिए NCRTC स्टाफ और सिक्योरिटी मौजूद रहेगी, ताकि सुरक्षा और ऑपरेशंस को कोई नुकसान न हो।

इवेंट कैसे होंगे? आप इवेंट्स के लिए सजावट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको NCRTC गाइडलाइन्स फॉलो करने पड़ेंगे।

सभी गतिविधियां इस तरह आयोजित होनी चाहिए कि आम यात्रियों को असुविधा न हो।

चाहें तो मूविंग ट्रेन में एक छोटा-सा फंक्शन, फोटोशूट या क्रिएटिव वीडियो शूट भी किया जा सकता है। (Picture Courtesy: X (Formerly Twitter)) कौन-कौन से स्टेशन उपलब्ध हैं? दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर के कुछ बड़े स्टेशन जैसे- आनंद विहार, गाजियाबाद, मेरठ साऊथ। इन स्टेशनों को इसलिए चुना गया है, क्योंकि ये बड़े और फ्यूचरिस्टिक हैं। साथ ही आसपास के लोगों के लिए आसानी से पहुंच में भी हैं।

फिल्म और मीडिया शूट्स के लिए भी शानदार मौका NCRTC ने फिल्ममेकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, डॉक्यूमेंट्री टीमों और विज्ञापन शूट्स के लिए भी पॉलिसी तैयार की है।

पॉलिसी के तहत ट्रेन और स्टेशन को शॉर्ट-टर्म शूट्स के लिए बुक किया जा सकता है।

चार्जेस को मार्केट रेट के मुकाबले किफायती रखने की कोशिश की गई है। भारत में और कहां मिलती है ऐसी सुविधा? यह आइडिया नया तो नहीं है, लेकिन NCRTC ने इसे बड़े पैमाने पर लागू किया है। इससे पहले-