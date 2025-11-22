अब नमो भारत ट्रेन में मना सकेंगे जन्मदिन और प्री-वेडिंग शूट, एनसीआरटीसी ने शुरू की नई सुविधा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। नमो भारत ट्रेन अब सिर्फ यात्रा का साधन नहीं बल्कि जीवन के विशेष पलों को यादगार बनाने का माध्यम बनेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने इस दिशा में विशेष पहल की है। इसके अंतर्गत लोग जन्मदिन, प्री वेडिंग शूट, वैवाहिक वर्षगांठ सहित अपने जीवन के अन्य विशेष अवसर की खुशी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली नमो भारत ट्रेन में मना सकेंगे।

कोई भी व्यक्ति, इवेंट आर्गनाइजर, फोटो/वीडियो प्रोडक्शन टीम नमो भारत के कोच की एडवांस बुकिंग कर सकती है। आयोजन स्टेशन पर खड़ी कोच या चलती ट्रेन दोनों में संभव हो सकेगा। इसके लिए पांच हजार रुपये प्रति घंटे की दर से कोच की बुकिंग की जा सकती है।

कोच बुक करने वाले को आयोजन से पहले 30 मिनट सजावट करने के लिए और बाद में 30 मिनट इसे हटाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। दुहाई डिपो में स्थित माक अप कोच भी शूट और आयोजन के लिए उपलब्ध है। निर्धारित मानक के अनुरूप आयोजनकर्ता को कोच की सजावट करने की स्वतंत्रता होगी। ट्रेन में इस तरह का आयोजन सुबह छह से रात 11 बजे तक किया जा सकेगा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आयोजन एनसीआरटीसी कर्मियों की निगरानी में होगी।