दिल्ली-मेरठ नमो भारत को कौन चलाता है? गाजियाबाद की महापौर ने बताई अंदर की बात

जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित अटल सभागार में महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि व गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तीकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिनसे महिलाएं स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

देश की पहली रीजनल रैपिड रेल परियोजना यानी नमो भारत ट्रेन में महिला चालक की भागीदारी यह सिद्ध करती है कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देकर उन्होंने यह संदेश दिया है कि महिलाएं घर की जिम्मेदारी के साथ-साथ राजनीति, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में भी समान रूप से सक्षम और सफल हो सकती हैं।

महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं चाहे विज्ञान हो, व्यापार हो या परिवहन। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि महिलाओं की देश को आगे बढ़ाने में भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाएं समाज और अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रही हैं।