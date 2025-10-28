Language
    दिल्ली-मेरठ नमो भारत को कौन चलाता है? गाजियाबाद की महापौर ने बताई अंदर की बात

    By Pradeep Diwedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:04 PM (IST)

    मेरठ में भाजपा के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत महिला सम्मेलन हुआ, जिसमें गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। नमो भारत ट्रेन में महिला चालकों की भागीदारी एक उदाहरण है। राजनीति में आरक्षण से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वक्ताओं ने महिलाओं की भूमिका को सराहा।

    जागरण संवाददाता, मेरठ। भाजपा के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित अटल सभागार में महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि व गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तीकरण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं, जिनसे महिलाएं स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

    देश की पहली रीजनल रैपिड रेल परियोजना यानी नमो भारत ट्रेन में महिला चालक की भागीदारी यह सिद्ध करती है कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं।उन्होंने कहा कि राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देकर उन्होंने यह संदेश दिया है कि महिलाएं घर की जिम्मेदारी के साथ-साथ राजनीति, व्यापार और रोजगार के क्षेत्र में भी समान रूप से सक्षम और सफल हो सकती हैं।

    महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं चाहे विज्ञान हो, व्यापार हो या परिवहन। महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि महिलाओं की देश को आगे बढ़ाने में भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाएं समाज और अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रही हैं।

    महापौर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व राज्यसभा सदस्य कांता कर्दम, पूर्व मेयर मधु गुर्जर, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री रुचि गर्ग, महिला मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष वर्षा कौशिक, उपहार सिंघल, डा. युविका अहलूवालिया, महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष गीता शर्मा, उप्र बार काउंसिल की पूर्व उपाध्यक्ष निर्मल गुप्ता ने भी संबोधित किया। अरविंद गुप्ता, स्वदेशी अभियान संयोजक डा. वकुल रस्तोगी,अमित शर्मा, सह-संयोजक सीमा श्रीवास्तव, पूजा बंसल, नूपुर जौहरी, इंदु वत्स, ममता मित्तल उपस्थित रहीं।