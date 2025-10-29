क्या होता है अलग-अलग पासपोर्ट के रंगों का मतलब और कैसे इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन?

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन- सबसे पहले 'पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन' की वेबसाइट पर जाएं। नया यूजर अकाउंट बनाएं और 'अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट/री-इश्यू ऑफ पासपोर्ट' का ऑप्शन चुनें।

फॉर्म भरना- ऑनलाइन फॉर्म को काफी ध्यान से भरें। इसमें आपकी पर्सनल और फैमिली की डिटेल्स, पता और पिछले पासपोर्ट का विवरण (अगर कोई हो) शामिल होगा।

अपॉइंटमेंट बुक करना- फॉर्म जमा करने के बाद, ऐप्लीकेशन फी का ऑनलाइन भुगतान करें और पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर अपॉइंटमेंट की तारीख और समय बुक करें।

दस्तावेजों की जांच- अपॉइंटमेंट के दिन, सभी जरूरी ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी लेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं। जरूरी दस्तावेजों में पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड), रेसिडेंस प्रूफ, जन्म तिथि प्रमाण और पुराना पासपोर्ट (यदि है) शामिल हैं।

वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक्स- PSK पर एक अधिकारी आपके सभी दस्तावेजों की जांच करेगा। इसके बाद, आपकी बायोमेट्रिक जानकारी (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) और फोटोग्राफ ली जाएगी।

पुलिस वेरिफिकेशन- तय प्रक्रिया के अनुसार, आपके दिए गए पते की पुलिस जांच की जा सकती है। यह प्रक्रिया आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है।