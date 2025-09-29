Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत से हजारों किलोमीटर दूर थाईलैंड में भी गूंजती है मां काली की जयकार, बेहद खास है देवी का यह मंदिर

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:22 PM (IST)

    भारत में देवी काली की पूजा प्राचीन समय से होती आई है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां काली का एक विशेष स्वरूप थाईलैंड में भी पूजा जाता है? जी हां बैंकॉक के सिलॉम क्षेत्र में स्थित श्री महा प्रत्यंगिरा कालिका देवी आलयम वहां के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है जिसे श्री महा मारियम्मन मंदिर भी कहा जाता है।

    prefferd source google
    Hero Image
    मां काली को समर्पित है बैंकॉक का यह देवी मंदिर (Image Source: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के बाहर भी देवी-देवताओं के मंदिर हो सकते हैं, जहां भारतीय संस्कृति और आस्था की झलक मिलती हो? जी हां, यह सच है। थाईलैंड की हलचल भरी राजधानी बैंकॉक में एक ऐसा मंदिर है जहां देवी काली की एक प्रभावशाली और अनूठी प्रतिमा स्थापित है। बैंकॉक के सिलोम इलाके में स्थित श्री महा प्रत्यंगिरा कालिका देवी आलयम में, भक्त देवी काली के एक खास और शक्तिशाली रूप, प्रत्यंगिरा देवी की पूजा करते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन हैं मां प्रत्यंगिरा?

    इस मंदिर की मुख्य देवी प्रत्यंगिरा देवी हैं। इन्हें अक्सर सिंहमुखी स्वरूप में दर्शाया जाता है और माना जाता है कि वे मां काली की ही एक उग्र शक्ति हैं। भक्तों का विश्वास है कि यह स्वरूप नकारात्मक शक्तियों का नाश कर सुरक्षा प्रदान करता है। मां प्रत्यंगिरा की पूजा सामान्य रूप से हर कोई नहीं करता। इसे विशेष और गूढ़ साधना माना गया है, जिसे गुरु के मार्गदर्शन में करने की परंपरा है।

    थाई कारीगरी में छिपी आस्था की कहानी

    बैंकॉक में न केवल मंदिर में मां का दर्शन किया जा सकता है, बल्कि यहां की स्थानीय कारीगरी में भी काली के स्वरूप को देखा जा सकता है। थाई कलाकार पीतल से काली की अद्भुत मूर्तियां बनाते हैं। इन प्रतिमाओं में देवी को उनके उग्र रूप में दिखाया जाता है:

    कई भुजाओं में अस्त्र-शस्त्र धारण किए हुए, जटाजूट बिखरे हुए, दांत और जिह्वा बाहर निकले हुए और भगवान शिव पर खड़ी हुई। बता दें, यह शिल्पकला काली के उस रूप का प्रतीक है जिसमें वे बुराई का अंत करके सृष्टि में संतुलन स्थापित करती हैं।

    भक्त मानते हैं संरक्षक और शक्ति का प्रतीक

    मां काली का स्वरूप केवल विनाश का प्रतीक नहीं है। वास्तव में, उनका क्रोधमय रूप पुराने और नकारात्मक तत्त्वों को समाप्त कर नव-सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। यही कारण है कि भक्त उन्हें एक संरक्षक शक्ति मानते हैं। बैंकॉक में उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म और हिंदू आस्थाएं केवल भारत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विश्वभर में लोगों के जीवन और संस्कृति का हिस्सा बन चुकी हैं।

    थाईलैंड के बैंकॉक स्थित श्री महा प्रत्यंगिरा कालिका देवी आलयम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भारतीय आध्यात्मिकता की वैश्विक पहुंच का जीवंत उदाहरण है। मां काली का यह स्वरूप हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कहीं भी हों, देवी की शक्ति, उनका संरक्षण और उनका संदेश हर जगह समान रूप से प्रभावशाली और प्रेरणादायक है।

    यह भी पढ़ें- हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है बांग्लादेश का ढाकेश्वरी मंदिर, यहीं गिरा था देवी सती के मुकुट का रत्न

    यह भी पढ़ें- दुनिया का इकलौता शक्तिपीठ, जहां देवी ने काटा था अपना ही सिर; नवरात्र में आप भी बनाएं दर्शन का प्लान