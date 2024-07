उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने का IRCTC दे रहा है मौका, बजट में ले सकते हैं घूमने का मजा

2. रुकने के लिए अच्छे होटल की सुविधा मिलेगी।

3. इस टूर पैकेज में ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी।

4. आपको ट्रैवल इंश्योरेंस (Travel Insurance) की भी सुविधा मिलेगी।

1. अगर आप इस ट्रिप के लिए 3AC की टिकट लेते हैं और अकेले यात्रा करते हैं तो आपको 36,850 रुपए चुकाने होंगे।

2. वहीं दो लोगों को 20,935 रुपए प्रति व्यक्ति शुल्क देना होगा।

3. तीन लोगों को प्रति व्यक्ति 16,880 रुपए का शुल्क देना होगा।

4. बच्चों के लिए आपको अलग से शुल्क का भुगतान करना होगा। बेड के साथ (5-11 साल) 12,425 और बिना बेड के 7,845 रुपए देने होंगे।

आईआरसीटीसी ने अपने इस टूर पैकेज के बारे में जानकारी देते हुए एक ट्वीट शेयर किया है। जिसमें बताया है कि अगर आप उत्तराखंड के मनमोहक दृश्यों का दीदार करना चाहते हैं, तो आईआरसीटीसी के इस शानदार टूर पैकेज का लाभ उठा सकते हैं।

Experience heaven on earth amidst the Himalayan state of #Uttarakhand with #IRCTCTourism's amazing #tour package.

Destinations Covered: #Dehradun, #Haridwar, #Mussoorie, #Rishikesh

Package Price- ₹16,880/- onwards per person*

For an escape to the #hills, book now on… pic.twitter.com/uHhPIBlehx— IRCTC (@IRCTCofficial) July 26, 2024